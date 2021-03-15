Son dakika...Falcao'nun sırrı doktoru! "DSÖ'nün başına geçmeli"

Son dakika... Süper Lig'de Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Falcao'nun golleriyle 3-0 yenen Galatasaray, 2 hafta aranın ardından kazanarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldızın yükselen performansı dikkat çekiyor. Sivasspor ağlarına 2 gol bırakan deneyimli golcü, Kayserispor'u da boş geçmedi ve 2 haftada 3 gole imza attı.
Son iki haftada attığı 3 golle futbola dönen Radamel Falcao, ilk 11'deki yerini de geri aldı. Kolombiyalı yıldızın performansının ardında, Madrid'deki tedavisi yatıyor.
Sezonun ilk yarısında sakatlığı yüzünden 2 ay oynamayan Falcao, ocak ayında İspanya'ya gitmişti. Madrid'deki özel klinikte bir ay tedavi olan 35 yaşındaki golcü, sapasağlam Florya'ya döndü.
RİZE'YE KARŞI YA HENRY YA MOHAMED
Tecrübeli futbolcunun, artık maçlardan sonra vücudunda hiçbir ağrı hissetmediği öğrenildi. Tamamen sağlığına kavuşması da performansını olumlu yönde etkiledi. Goller attıkça güven depolayan Falcao, Galatasaray'ın yeni saha içi lideri oldu.
Maç öncesi Güney Amerikalı oyunculara motivasyon konuşmaları yapan yıldız oyuncudan hocası da çok memnun. Terim'in forvette artık ilk tercihi Kolombiyalı olurken, Rizespor maçı için Mohamed ile Henry Onyekuru forma rekabetinde.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İspanya'daki tedavisinde tüm gününü Falcao ile birlikte geçiren özel doktoru Joaquin Juan'ı sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu.
"DSÖ'NÜN BAŞINA GEÇSİN"
İşte paylaşımlar: "Emre Taşdemir de size tedavi olsun!"
"Eğer şampiyon olursak şampiyonluk primi verilmeli"
"Falcao'nun doktoru derhal Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirilsin!"
"Falcao senden özür diliyorum dediklerim için ama seni iyi eden doktorun ellerinden öpüyorum."