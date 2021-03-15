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UEFA'dan 'a doğum günü kutlaması

'de en çok forma giyen futbolcu olan 'un doğum günü UEFA tarafından da unutulmadı. Kariyerini 'da sürdüren deneyimli oyuncunun doğum günü kutlaması için 'da oynadığı dönemde ağlarına attığı gol paylaşıldı.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:37 ABONE OL
UEFA'dan Umut Bulut'a doğum günü kutlaması

UEFA, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un 38. doğum gününü kutladı.

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut Bulut'un Galatasaray formasını giydiği dönemde Schalke 04 ağlarına attığı golün videosu yayınlanarak, "38 - Mutlu yıllar Umut Bulut." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında 12 Mart 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 86. dakikasında oyuna giren Umut Bulut, 90+5. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

UEFA, 28 yaşına giren Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba'nın da doğum gününü kutladı.

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UEFA'dan Umut Bulut'a doğum günü kutlaması
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