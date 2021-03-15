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Yerel basın eleştirdi! "Dik oynamayı unuttuk"

’da yerel gazeteler, Trabzonspor’un 1 puanla döndüğü BB Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:28 ABONE OL
Yerel basın eleştirdi! Dik oynamayı unuttuk

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor'un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.



Karadeniz Gazetesi "Dik oynamayı unuttuk", Taka Gazetesi "Ne oldu size, ne oldu böyle", Günebakış Gazetesi "Trabzon'un tadı yok", Kuzey Ekspres Gazetesi "Çöküş", Sonnokta Gazetesi de "Kasket düştü, kel göründü" başlıklarını haberlerinde kullandı.

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Yerel basın eleştirdi! "Dik oynamayı unuttuk"
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