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Giriş Tarihi: 16.3.2021 21:32 Son Güncelleme: 16.3.2021 21:33

Aboubakar 'nda ilk golünü attı

İHA
Aboubakar Türkiye Kupası'nda ilk golünü attı

Ziraat yarı finalinde karşı karşıya gelen ve maçının 17. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren , kupadaki ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaşan Beşiktaş ve Başakşehir maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Başakşehir filelerini havalandıran Aboubakar, kupadaki ilk golüne imza attı.

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız golcü, Tolga Ciğerci'yi şık bir çalımla geçerek kaleci Mert'in sağından topu filelerle buluşturdu ve Türkiye Kupası'ndaki ilk golüne imza attı.

Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 kez gol sevinci yaşayan ve 5 de asist yaparak 20 gole direkt etki eden Aboubakar, Türkiye Kupası'nda da ilk gol sevincini yaşadı.

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Aboubakar Türkiye Kupası'nda ilk golünü attı
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