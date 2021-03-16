Atakaş Hatayspor’da ilk 5 hesapları

Bu haftayı bay olduğu için maç oynamadan Milli Maçlar nedeni ile lige verilecek araya geçecek olan Bordo-Beyazlıların başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımızla sürekli ligi beşinci nasıl bitirebiliriz, bunun hesaplarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzde 11 tane maç var, alabileceğimiz 33 puan var. Buradan maksimum puanı alıp ligi inşallah en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

HER HAFTA AYNI PERFORMANS OLMAZ

Antakya Atatürk stadında yapılan idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Deplasmanda ve evimizde aldığımız4-5 gollü galibiyetlere herkes alıştı. Bizler de öyle alıştık ama her hafta öyle bir performans veya öyle bir skor maalesef elde edilmiyor. Oyuncuların kesinlikle herhangi bir rehavet veya ligi bitirdik gibi bir düşüncesi yok. Tam tersi; oyuncularımızla sürekli ligi beşinci nasıl bitirebiliriz, bunun hesaplarını çalışmalarını yapıyoruz. Sonuna kadar orayı kovalayacağız. Olursa bizim için muhteşem olacak. Ama olmazsa bile ligi en iyi şekilde, en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

"Bugüne kadar Türk futboluna gerçekten keyif veren, taraftarların gurur duyacağı bir futbolla bu oyuncu grubumuz Hatay'ı temsil etti. Bundan sonraki on bir haftada inşallah en iyi şekilde sahada savaşan, mücadele eden, mağlubiyeti kabullenmeyen, sezonu en iyi yerde bitirmeye çalışan bir grubu yine izlettireceğiz. Daha önce de söylediğim gibi ben oyuncularıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bu oyuncu grubu bugüne kadar 46 puanı topladı ve bundan sonra da önümüzde on bir tane maç var, alabileceğimiz 33 puan var. Buradan da maksimum puanı alıp ligi inşallah en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

HEDEFİMİZ HER MAÇI KAZANMAK

Yeni sezon içinde çalışmalarımıza başladık. Ancak Konsantrasyonumuz tamamen bu sezon için. Çünkü bu sezonu daha bitirmedik, bu sezon daha hedefimiz var. Hedefimiz her maçı kazanmak, ilk konsantrasyonumuz bu. Tabii profesyonellikte yeni sezonda erken düşünüp erken hamleler yapmak daha faydalı. Çünkü geç kalınca hem fırsat oyuncuları kaçırmış oluyorsunuz hem de aynı zamanda kamp döneminde tam kadro çalışamayınca önümüzdeki sezon için de bunun sıkıntısını çekiyorsunuz" diye konuştu.

Ligin 31. Haftasını bay geçirecek olan Atakaş Hatayspor'da bu süreye milli maçlar nedeni ile lige verilecek ara da eklenince Teknik Direktör Ömer Erdoğan futbolcularına idman sonrası 4 gün izin verdi. Bordo-Beyazlı futbolcular 3 Nisan Cumartesi günü ligin 32. Haftasında oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına Pazar günü kaldıkları yerden devam edecek.