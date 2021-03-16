Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'deki son seneme benziyor"
Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:35 Son Güncelleme: 17.3.2021 00:59

: "Fenerbahçe'deki son seneme benziyor"

Aykut Kocaman: Fenerbahçe'deki son seneme benziyor

yarı finalinde ile karşılaşan , karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla mağlup oldu. Maç sonunda A Spor'a açıklamalarda bulunan , Başakşehir'in son dönemdeki durumunu, Fenerbahçe'de geçirdiği son sezonuna benzetti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip çıkan Beşiktaş, kupada finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlıların rakibi Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın sonucunda belli olacak.

Maç sonunda A Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının son haftalardaki durumunu ve maçı değerlendirdi. Aykut Kocaman, "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEKİ SON SENEME..."

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Her maç birbirinden farklı tabi. Farklı olacağını söylemek kehanet değil. Bu maçta bir şeyleri düzeltebilirdik. Kısmetsizlik midir nedir anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son seneme benziyor. Maçın başında atılan her top kalemize giriyor. Antrenörlük serüvenimdeki en kuvvetli maçlardan birisiydi bu maç.

Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Buraya geldiğimden beri çok üst seviyede oynadığımız ilk maçtı diyebiliriz. Ama bunu sonuçlandırmanız gerekiyor, futbol bir sonuç oyunudur.

Bugün toparlanmış ve gücünü pekiştirmiş bir halimiz vardı. Bizim bir maça ihtiyacımız var. Umarım o maç Denizli maçı olur, Denizli maçıyla başlarız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa sözleri! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş karar...
İŞKUR ile Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları/kura çekimi canlı yayında açıklandı!
Son dakika... Twitter'da devlet yetkililerine hakaretler yağdıran küfürbaz trol bakın kim çıktı!
SON DAKİKA: Radyocu Hazım Özsu böyle öldürülmüş! Yeğeninin ifadeleri yürek burktu
Bebek odasında korkutan görüntü
Son Dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu ortalık yangın yeri! 14 isimle yollar ayrılıyor yeni gelecekler...
Son Dakika Haberler: Zerrin Özer yaşadığı kan donduran olayı yıllar sonra itiraf etti! ‘Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’
SON DAKİKA: Bitcoin yüzünden katliam: Antalya'da bir aile yok oldu!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü o mu olacak? Alman isme teklif...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kırtasiye yardımı açıklaması: Tüm ihtiyaçların giderilmesi için...
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'deki son seneme benziyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA