Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'deki son seneme benziyor"

"Her maç birbirinden farklı tabi. Farklı olacağını söylemek kehanet değil. Bu maçta bir şeyleri düzeltebilirdik. Kısmetsizlik midir nedir anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son seneme benziyor. Maçın başında atılan her top kalemize giriyor. Antrenörlük serüvenimdeki en kuvvetli maçlardan birisiydi bu maç.