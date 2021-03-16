Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'deki son seneme benziyor"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip çıkan Beşiktaş, kupada finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlıların rakibi Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın sonucunda belli olacak.
Maç sonunda A Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının son haftalardaki durumunu ve maçı değerlendirdi. Aykut Kocaman, "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor." diye konuştu.
"FENERBAHÇE'DEKİ SON SENEME..."
Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Her maç birbirinden farklı tabi. Farklı olacağını söylemek kehanet değil. Bu maçta bir şeyleri düzeltebilirdik. Kısmetsizlik midir nedir anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son seneme benziyor. Maçın başında atılan her top kalemize giriyor. Antrenörlük serüvenimdeki en kuvvetli maçlardan birisiydi bu maç.
Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Buraya geldiğimden beri çok üst seviyede oynadığımız ilk maçtı diyebiliriz. Ama bunu sonuçlandırmanız gerekiyor, futbol bir sonuç oyunudur.
Bugün toparlanmış ve gücünü pekiştirmiş bir halimiz vardı. Bizim bir maça ihtiyacımız var. Umarım o maç Denizli maçı olur, Denizli maçıyla başlarız."