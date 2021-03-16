Başakşehir'in belası Cyle Larin!

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda transfer olan Cyle Larin, siyah-beyazlı formayı düzenli olarak giymeye Sergen Yalçın ile başladı. Sezon başında transfer edilen Aboubakar ile de iyi bir uyum yakalayan Larin, Beşiktaş'ın bu sezon gol yükünü çeken isimlerin başında geliyor.