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Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:00 Son Güncelleme: 17.3.2021 00:01

'in belası !

Başakşehir'in belası Cyle Larin!

'ın bu sezon Aboubakar ile birlikte gol yükünü çeken en önemli isimlerden birisi olan , yarı finalinde de 'i deviren golü kaydetti. Bu sezon Başakşehirle oynadığı 3 maçı da 3-2'lik skorla kazanan Beşiktaş'ta, Larin, bu 3 maçta da Beşiktaş'a gol atmayı başardı.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda transfer olan Cyle Larin, siyah-beyazlı formayı düzenli olarak giymeye Sergen Yalçın ile başladı. Sezon başında transfer edilen Aboubakar ile de iyi bir uyum yakalayan Larin, Beşiktaş'ın bu sezon gol yükünü çeken isimlerin başında geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek tam 10 yıl sonra tekrar kupada finale çıkmayı başardı. Başakşehir'i, Aboubakar, Vida ve Larin'in golleriyle yıkan siyah-beyazlılar, rakibiyle bu sezon oynadığı 3 maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir ile bu sezon oynanan maçların 3'ünde de rakip fileleri sarsmayı başaran Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, İstanbul ekibinin baş belası haline geldi.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta takımının ikinci golünü kaydeden golcü oyuncu, ikinci yarıda Başakşehir'in stadında oynanan maçta ise gol perdesini açan isim olmuştu.

Türkiye Kupası yarı finalinde ise uzatmalara giden maçta takımına galibiyeti getiren isim yine Cyle Larin oldu.

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Başakşehir'in belası Cyle Larin!
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