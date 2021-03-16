Bedeli ağır oldu

Evindeki Gençlerbirliği maçını kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alanTeknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılma ihtimali sıcaklığını korurken, sarı-lacivertlilerde kötü futbolun altında,Bulut'un 'mental sorunlarımız var' söylemine rağmen F.Bahçe, psikolojik olarak da toparlanamadı. Sarı-lacivertlilerdeÖnleyici sakatlık konusunda istenilen düzeye ulaşamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçındabu sezon 18 futbolcusu toplamda 32 kez sakatlandı. Çek sol bek bu sezonki ikinci sakatlığını yaşarken, milli sağ bek 5. kez bu duruma düştü. Oyuncuların her iki ayda düzenli olarak yapılması gerekenFenerbahçe'de ekipman olmasına rağmen testler için gerekli çalışmaların aksadığı ifade ediliyor.İkinci yarılarda üstünlüğü rakiplerine veren Fenerbahçe'de ikili mücadele kazanma sorunu da yaşandı. Kanarya, yüzde 50.3'lük kazanma yüzdesiyle 11. sırada yer alırken, yüzde 48.8'lik hava topu değeriyle de 13. sırayı görebildi. Sarı-lacivertliler, istatistiklerde de neredeyse hiçbir değerde ligin ilk sırasına yerleşemedi. Topa sahip olmada (%53) 5, başarılı pas değerinde (372) 7, pas başarı yüzdesinde (%82,4) 6. sırada kendisine yer bulabildi.Fenerbahçe,mental sorunların üstesinden gelebilmek için Spor Psikoloğu İbrahim Eke ve ekibi ile anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı-lacivertliler kendilerindenBunun sonucunda da da sinirlerine hâkim olamayan