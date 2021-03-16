‘Burada tarih yazabilirim’

Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Josef de Souza, Portekiz basınından A Bola'ya röportaj verdi. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Burada tarih yazmak için her şeye sahibim. İlk yılımda hem lig hem kupa şampiyonluğu için mücadele ediyoruz. Beşiktaş'ta uzun süre kalarak kulübün tarihine geçmek istiyorum.Eğer kariyerimin başında böyle oynasaydım futbolda daha başarılı olacağımdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.