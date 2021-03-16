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Giriş Tarihi: 16.3.2021

‘Burada tarih yazabilirim’

‘Burada tarih yazabilirim’

basınına konuşan Josef, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini söyledi

Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Josef de Souza, Portekiz basınından A Bola'ya röportaj verdi. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Burada tarih yazmak için her şeye sahibim. İlk yılımda hem lig hem kupa şampiyonluğu için mücadele ediyoruz. Beşiktaş'ta uzun süre kalarak kulübün tarihine geçmek istiyorum. 'Takımda Aboubakar, Ghezzal, Larin gibi fark yaratan oyuncular var ama Josef olmasaydı her şey aynı olmayabilirdi' sözlerini çok duyuyorum. Eğer kariyerimin başında böyle oynasaydım futbolda daha başarılı olacağımdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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‘Burada tarih yazabilirim’
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