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Giriş Tarihi: 16.3.2021 12:00

taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi

İHA
Bursaspor taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi

taraftarı Selim Kurtulan ve arkadaşlarının son genel kurul kararlarının iptali için açtığı dava yeniden ertelendi. Selim Kurtulan, “Mahkeme 24 Hazirana uzadı. Hakim iki mâlî müşavir, iki de bilirkişi yolladı. 24 Hazirana kadar denetlenecek kulüp. İnşallah hayırlısı olur. Her şey Bursaspor için” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar liderlerinden Selim Kurtulan ve arkadaşlarının son genel kurul kararlarının iptali için açtığı dava bugün Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. 19 Ocaktaki ilk duruşma sonrası bugüne ertelenen mahkeme 24 Hazirana uzadı. Hakim Bursaspor kayıtlarının incelenmesine ve bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Selim Kurtulan, "Mahkeme 24 Hazirana uzadı. Hakim iki mâlî müşavir, iki de bilirkişi yolladı. 24 Hazirana kadar denetlenecek kulüp. İnşallah hayırlısı olur. Her şey Bursaspor için" ifadelerini kullandı.

Davayı yaklaşık 50 Bursaspor taraftarı yakından takip etti.

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Bursaspor taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi
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