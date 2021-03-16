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Giriş Tarihi: 16.3.2021

Efsane ayarı!

MEHMET ÖZCAN
Efsane ayarı!

Tecrübeli kaleci, maaşını 3 milyon 575 bin Euro’dan 2.5 milyona düşürmeyi kabul etti. Bundan sonra transfer edilecek hiçbir yıldıza efsane eldivenden daha fazla ücret verilmeyecek

Geçen hafta Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yaptı ve 1 numarası Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 2024'e kadar imzayı atacak Uruguaylı eldiven, garanti ücretini 3 milyon 575 bin Euro'dan (32 milyon 150 bin TL), 2.5 milyon Euro'ya (22 milyon 500 bin TL) düşürmeyi kabul etti ve taraflar 3 sezonluk yeni anlaşmayı resmiyete dökmeye karar verdi. 34 yaşındaki kaleci için imza töreni Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 14.30'da düzenlenecek. Muslera'ya Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınacak galibiyetlere bağlı bonus da ödeneceği öğrenildi.

ANTRENÖR OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca yeni tavan ücret olarak Muslera belirlendi. Önümüzdeki 3 sezon içinde Galatasaray transfer edeceği oyunculara Muslera'dan yani 2.5 milyon Euro'dan fazla garanti ücret vermeyecek. 34 yaşındaki kaleci 3 senelik kontratını tamamladıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak ve antrenör olarak sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmeye devam edecek. Muslera'nın takımda kalmasının kesinleşmesi, hocası Fatih Terim'i de memnun etti.

TARİHE GEÇME FIRSATI VAR
GALATASARAY forması altında geride kalan sezonlarda 374 maça çıkan Fernando Muslera an itibarıyla sarı-kırmızılı takımın en fazla forma giyen yabancı futbolcusu olurken, yeni sözleşme süresini tamamlaması halinde de yeni bir rekora imza atabilir. Uruguaylı kaleci, hem sezonun kalan bölümünde hem de üç yıllık süreçte sahada görev alması durumunda Galatasaray'ın en fazla süre alan ilk 5 ismi arasına adını yazdırabilir. Bu alanda liste başında tam 613 maçla eski kaptanlardan Bülent Korkmaz yer alıyor.

BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN

BİR KALECİDEN FAZLASI
2011 Ağustos'unda Lorik Cana karşılığında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Florya'nın kapısından girdiğinde hiç kimse bu kadarını hayal edememişti. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiğinde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun tarihini değiştiren isim oldu. Yaptığı inanılmaz kurtarışlarıyla rakiplere kâbus gibi çökerken, saha içi ve saha dışındaki liderliğiyle de kaptanlığı eline aldı. Galatasaray kariyerinde yaşadığı 5 şampiyonluğa da direkt katkı yapan bu cesur yürekli adam, bir kaleciden fazlası olduğunu gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetim geç de olsa Muslera ile sözleşme yenileme adımını attı. Bu her iki taraf için de olumlu sonuçları olacak bir imza. Yabancı futbolcu çöplüğüne dönen ülkemizde umarım Muslera gibi daha birçok isim uzun yıllar forma giyer.

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