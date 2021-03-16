Efsane ayarı!

Geçen hafta Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yaptı ve 1 numarası Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 2024'e kadar imzayı atacak Uruguaylı eldiven,34 yaşındaki kaleci için imza töreni Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 14.30'da düzenlenecek.Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca yeni tavan ücret olarak Muslera belirlendi. Önümüzdeki 3 sezon içinde Galatasaray transfer edeceği oyunculara Muslera'dan yani 2.5 milyon Euro'dan fazla garanti ücret vermeyecek.Muslera'nın takımda kalmasının kesinleşmesi, hocası Fatih Terim'i de memnun etti.GALATASARAY forması altında geride kalan sezonlarda 374 maça çıkan Fernando Muslera an itibarıyla sarı-kırmızılı takımın en fazla forma giyen yabancı futbolcusu olurken, yeni sözleşme süresini tamamlaması halinde de yeni bir rekora imza atabilir. Uruguaylı kaleci, hem sezonun kalan bölümünde hem de üç yıllık süreçte sahada görev alması durumunda Galatasaray'ın en fazla süre alan ilk 5 ismi arasına adını yazdırabilir. Bu alanda liste başında tam 613 maçla eski kaptanlardan Bülent Korkmaz yer alıyor.BİR GÖRÜŞMurat ÖZBOSTANAğustos'unda Lorik Cana karşılığında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Florya'nın kapısından girdiğinde hiç kimse bu kadarını hayal edememişti. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiğinde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun tarihini değiştiren isim oldu. Yaptığı inanılmaz kurtarışlarıyla rakiplere kâbus gibi çökerken, saha içi ve saha dışındaki liderliğiyle de kaptanlığı eline aldı. Galatasaray kariyerinde yaşadığıbu cesur yürekli adam, bir kaleciden fazlası olduğunu gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetim geç de olsa Muslera ile sözleşme yenileme adımını attı.Yabancı futbolcu çöplüğüne dönen ülkemizde umarım Muslera gibi daha birçok isim uzun yıllar forma giyer.