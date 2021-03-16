SON DAKİKA

Elde iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner Valencia'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu. Bu sezon Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı 11 maçın 5'inde Valencia 11'de yoktu. Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.





Erol Bulut ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı. Gençlerbirliği maçının 57. dakikasından itibaren 3-5-2'ye dönen Bulut ve kurmayları, takımın en iyi 10 numarası Dimitris Pelkas'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı. Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu.