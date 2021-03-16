Fenerbahçe ve iki yöneticisi için PFDK sevki

Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, maç sonunda kulübün yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in açıklamaları tartışmalara neden olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü, Selahattin Baki ve Alper Pirşen, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 14.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.