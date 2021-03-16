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Giriş Tarihi: 16.3.2021 17:55

'da Rizespor mesaisi sürdü

İHA
Galatasaray'da Rizespor mesaisi sürdü

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u yenerek moral depolayan , cuma akşamı oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Ryan Donk'un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Galatasaray'da Rizespor mesaisi sürdü
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