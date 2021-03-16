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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:36

Hapis cezası alan 'in hocası istifa etti

AA
Hapis cezası alan Dinamo Zagreb'in hocası Zoran Mamic istifa etti

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi 'in teknik direktörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi. Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 18 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

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Hapis cezası alan Dinamo Zagreb'in hocası Zoran Mamic istifa etti
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