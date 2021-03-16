Kırmızı alarm!

Medipol Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligde gerçekleşecek kritik Fenerbahçe derbisi nedeniyle, Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Beşiktaş'ta alınan tedbirler:Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyle misafirlere kapattı.Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.Siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı. Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen Beşiktaş'ta futbolculara dadenildi.Kartal'ın gündeminde birçok konu bulunuyor. Ancak bu konular hafta itibariyle rafa kaldırılmış durumda.Özellikle futbol gündemini meşgul eden konulardan uzak durulması istendi. Takımın futbol dışında bir şey düşünmesi istenmiyor.TÜRKIYE Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Siyahbeyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, takımla çalışmalara başladı. Ancak yıldız futbolcu riske edilmedi ve Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Cenk, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise sahada olacak. Öte yandan babaannesi vefat eden Bernard Mensah da bugün kadroda yok.ÜMRANIYE Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa maçı öncesi teknik heyet, bireysel olarak futbolcularla sık sık görüşme gerçekleştirirken son sözü teknik direktör Sergen Yalçın söyledi: "Kupaların hepsine talip olduğumuzu unutmayın! Sezon sonu tüm kupaları müzemize taşımak istiyorum. Rakibimizi ligde yenmiş olmamız rehavet oluşturmasın. Kupa maçının telafisi yok. Konsantrasyonumuz yüksek şekilde maça çıkıp finale yürüyelim."