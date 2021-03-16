Konyaspor sobelendi

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda Aytaç ve Hajradinovic ile iki pozisyondan faydalanamazken, 80'de de Tosic ile bir gol kaçırdı. Uzatma bölümlerinde ise sessizlik bozuldu. 90+2'de90+7'de ise Hajradinovic sahneye çıktı.Bu sonuçla iki ekibin de galibiyet hasreti 4 maça çıktı.1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Zirveyi hedefleyen Karadeniz ekibi,rağmen bir puanı kurtardı. Samsun, 51 puanla 2. sıradaki yerini korudu.