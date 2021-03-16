Konyaspor sobelendi

Yeşil-beyazlılar 90+2’de Kasımpaşa karşısında Kravets ile öne geçti. İstanbul ekibi 90+7’de Hajradinovic’in golüyle karşılık verdi. İki takımın da galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda Aytaç ve Hajradinovic ile iki pozisyondan faydalanamazken, 80'de de Tosic ile bir gol kaçırdı. Uzatma bölümlerinde ise sessizlik bozuldu. 90+2'de Kravets,sol kanattan yapılan ortadaiyi yükselerek vurduğutopu ağlara gönderdi veKonyaspor'u öne geçirdi. 90+7'de ise Hajradinovic sahneye çıktı. Yusuf Erdoğan'ınortasında topu Varga indirdi,gelişine vuran Boşnakoyuncu da skoru belirledi:1-1. Bu sonuçla iki ekibin de galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
SAMSUN 9 KİŞİYLE GEÇİT VERMEDİ
TFF 1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Zirveyi hedefleyen Karadeniz ekibi, 24'te Gökhan,72'de ise Nadir'in gördüğükırmızı kartlarla maçı 9kişi tamamlamasına rağmen bir puanı kurtardı. Samsun, 51 puanla 2. sıradaki yerini korudu.