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Giriş Tarihi: 16.3.2021

sobelendi

Konyaspor sobelendi

Yeşil-beyazlılar 90+2’de Kasımpaşa karşısında Kravets ile öne geçti. İstanbul ekibi 90+7’de Hajradinovic’in golüyle karşılık verdi. İki takımın da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda Aytaç ve Hajradinovic ile iki pozisyondan faydalanamazken, 80'de de Tosic ile bir gol kaçırdı. Uzatma bölümlerinde ise sessizlik bozuldu. 90+2'de Kravets, sol kanattan yapılan ortada iyi yükselerek vurduğu topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'u öne geçirdi. 90+7'de ise Hajradinovic sahneye çıktı. Yusuf Erdoğan'ın ortasında topu Varga indirdi, gelişine vuran Boşnak oyuncu da skoru belirledi: 1-1. Bu sonuçla iki ekibin de galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

SAMSUN 9 KİŞİYLE GEÇİT VERMEDİ
TFF 1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Zirveyi hedefleyen Karadeniz ekibi, 24'te Gökhan, 72'de ise Nadir'in gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamlamasına rağmen bir puanı kurtardı. Samsun, 51 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

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Konyaspor sobelendi
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