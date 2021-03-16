‘Memnuniyetle karşıladık’

FENERBAHÇE, TFF'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun geç kalınmış olmakla beraber, taraflarınca memnuniyetle karşılandığı açıkladı: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak,ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte açıklamada belirtildiği şekliyle Hawk-Eye firmasının VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının kendileri tarafından yapıldığı vurgusunun yeterli olmadığını düşünüyoruz."