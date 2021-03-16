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Giriş Tarihi: 16.3.2021

‘Memnuniyetle karşıladık’

FENERBAHÇE, TFF'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun geç kalınmış olmakla beraber, taraflarınca memnuniyetle karşılandığı açıkladı: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda tüm dinamikleri ilgilendiren bu adım ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Atılacak her türlü hukuki adıma gereken desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte açıklamada belirtildiği şekliyle Hawk-Eye firmasının VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının kendileri tarafından yapıldığı vurgusunun yeterli olmadığını düşünüyoruz."

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‘Memnuniyetle karşıladık’
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