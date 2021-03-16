Ofsayt kuralları değişmeli mi? Usta yazardan çarpıcı açıklamalar!

BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonluk yolundaki takımda ne görmek istersiniz? Kuvvetli ve rakibe önlem aldıran oyun planı, iş bitiren santrfor, tecrübeli orta saha, sorunsuz soyunma odası, tesislerde huzur ve armaya adanmışlık... Beşiktaş'ta hepsi var. İşte bu fotoğrafla F.Bahçe derbisine çıkacaklar ve karşılarında bu maddelerin birçoğunu kendi için sorgulaması gereken rakip bulacaklar. G.Saray ise Kayseri'de virajı dönüp "Rize maçını kazanır, derbiye göre ya zirveyi ele geçiririm ya da yarışta bir rakibim eksilir" hesabını yapacak bu hafta..

"BULUT'UN KAFASI DAĞILMIŞ"

SORU: Bulut ile yollar ayrılmalı mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Erol Bulut'un işi kotaramayacağını sezon başından beri anlatıyorum. Takım tertipleri hatalı, maç içindeki hamleler hatalı, takım tertiplerinde de etki altında kalıyor. Ligin başında bir teşhisim vardı: "Maçın belli bölümleri hariç Gustavo ile Sosa ilk 11'de birlikte başlamaz." G.Birliği karşısında bu yanlış gündeme geldi. Hep vurguluyorum; Pelkas kanat forvetinde başarılı olamaz, gerçek yeri 10 numara diye. Ama bu bir türlü olmuyor. Sonuçta kadro mühendisliği de yanlış, teknik adam icraatları da…

ALİ GÜLTİKEN: Radikal dönüşüm mecburiyeti var. Takımın kendi içinde geriye gelmesi lazım. İçeride bu kadar yenilmek Erol Bulut ile çözüm üretilemediğini gösteriyor. Çözümün ötesinde son maçtaki oyuna müdahaleler konusunda sıkıntı görüyorum. Kafalar dağılmış ve yapılan dokunuşlar günü kurtarma telaşı içinde...

"EROL BULUT KENDİSİ İSTİFA EDER"

BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonluk bir dizi filmse elinizde kuvvetli bir senaryo ve doğru seçilmiş aktörler olmalı. Fenerbahçe'de Erol Bulut yüksek beklentinin olduğu dizinin başarısız yönetmeni. Aktörlere doğru rol dağıtmıyor, ilk bölümden beri senaryoyu değiştiriyor, sahnesi çok adamlara bir sonraki bölümde yer vermiyor, reytingler düşünce de sürekli yeni karakterleri ekrana sürüyor. Bu F.Bahçe en iyi film Oscar'ı bile alsa en iyi yönetmen ödülü Erol Bulut'a gitmez… Derbiyi kaybederse, Bulut yönetmen sandalyesinden bence kendisi kalkar..

FATİH DOĞAN: Erol Bulut F.Bahçe'ye paraşütle değil hak ederek geldi. Ancak bir doku uyuşmazlığı var. Erol hocanın hep iyi savunma üzerine kurgulamış oyun yapısı, takıma mutluluk ve inanç getirmedi. Karagümrük maçından sonra ihtiyaç olan sisteme, ofansif oyuna döndü ancak değişim kolay iş değil ve zamana ihtiyaç var. Ancak G.Birliği maçında hakem penaltıyı, Osayi pası verse bugün başka şey konuşuyorduk. Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör değişimi çok riskli olur! Bir darbe de Beşiktaş maçında alırsa hoca konusunda Ali Koç'un da sabır taşı çatlarsa kimse bir şey diyemez...







OFSAYT KURALI DEĞİŞMELİ

SORU: VAR için tartışmalar sürüyor, Fenerbahçe isyanında haklı mı?

BÜLENT TİMURLENK: VAR'da ofsayt incelemelerinde teknolojinin yettiği nokta için İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinde de çok tartışma var. VAR teknisyeni farklı kameralardan gelen görüntüleri ana ekrana getirir, VAR hakemi noktalamayı yapar, sistem çizgiyi çeker. Santimlerle ofsayt ölçmek, vücudun bir uzvu önde diye burun farkıyla ofsayt vermek yerine oyunun kuralı değişmeli. İki oyuncunun vücudunun birbirinden tamamen ayrıldığı pozisyonlara ofsayt verilmeli. Bu da kural değişikliği önerileri arasında.

FATİH DOĞAN: G.Birliği maçı özelinde F.Bahçe haklı. Ancak iddialar ciddi, ispat gerektirir. Trabzon-F.Bahçe maçında Bakasetas'a dirsek darbesine "Zor pozisyon ama penaltı" demiştik. F.Bahçe ataktayken ve topa çıkarken Serdar Aziz'in boynuna dirsek darbesi, net penaltı. Bu verilse oyun farklı hal alabilirdi. F.Bahçe'nin bu sert çıkışında G.Saray'da Abdurrahim Albayrak'ın yüksek sesle "Adalet istyoruz!" çıkışının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir bardak suda, bir maçlık hatada fırtına koparmaksa mesele, işe yarıyorsa biz de kopartıyoruz durumu! Kritik olan riskli yol şu: Kopardığın fırtına takımda nasıl yankı buluyor? "Yönetim suçluyu ilan etti, hedef biz değiliz" diyecek çok futbolcu fotoğrafı gördüm. F.Bahçe'den takım içi istihbaratı vereyim. Orası taşların oturduğu gül bahçesi değil! Oturmayan ego dengeleri "takım olma" özelliğini bozuyor.

ALİ GÜLTİKEN: VAR tartışması başka, VAR konusunu bu şekilde tartışmak bambaşka. VAR kararları ile ilgili tartışmalar sadece bizim ülkemizde değil Avrupa'da da yapılıyor. Uygulamalarla ilgili birçok ülkede bu konu en sıcak gündem. Fakat F.Bahçe'nin söylediği şekli ile bir tartışma gündemi, futbolun dışında bir konu. Bu da devleti ilgilendiren ve ortaya belgeleri ile ortaya konulması gereken bir durum var.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İlginç olan durum şu, 3 büyük takım da hatalar genelde kendi lehlerine olduğu halde sürekli ağır biçimde hakem eleştiriyor. Kendilerine hata görünce hakemler üzerine oynuyorlar. Orta hakem kurtulursa VAR hakemine eleştiriler yoğunlaşıyor. Şimdi de ortaya VAR operatörü çıktı.