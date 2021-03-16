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Giriş Tarihi: 16.3.2021

PSG’li futbolcuların evi 7 gün 24 saat korunacak

PSG’li futbolcuların evi 7 gün 24 saat korunacak
Fransa'da özellikle maçların oynandığı zamanı soygunlar için tercih eden hırsızların son kurbanı PSG'li Angel di Maria oldu. Nantes maçının 62. dakikasında oyundan alınan Di Maria'ya evinin soyulduğu, ailesinin rehin alındığı bilgisi verildi. Hırsızlar polis gelmeden lüks eşyaları alarak kaçtılar. Artan hırsızlık vakaları sonrası PSG kulübü, bir güvenlik şirketiyle anlaşıp oyuncuların evlerini 7 gün 24 saat korumaların muhafaza edilmesi için harekete geçti. Di Maria'nın evine 2015'te Manchester United'da oynarken de hırsızlar girme girişiminde bulunmuş ancak alarm sayesinde bu gerçekleşmemişti.

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PSG’li futbolcuların evi 7 gün 24 saat korunacak
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