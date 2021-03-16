PSG’li futbolcuların evi 7 gün 24 saat korunacak

Fransa'da özellikle maçların oynandığı zamanı soygunlar için tercih eden hırsızların son kurbanı PSG'li Angel di Maria oldu.Hırsızlar polis gelmeden lüks eşyaları alarak kaçtılar. Artan hırsızlık vakaları sonrasıDi Maria'nın evine 2015'te Manchester United'da oynarken de hırsızlar girme girişiminde bulunmuş ancak alarm sayesinde bu gerçekleşmemişti.