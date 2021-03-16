PSG’li futbolcuların evi 7 gün 24 saat korunacak

Fransa'da özellikle maçların oynandığı zamanı soygunlar için tercih eden hırsızların son kurbanı PSG'li Angel di Maria oldu. Nantes maçının62. dakikasında oyundan alınanDi Maria'ya evinin soyulduğu,ailesinin rehin alındığı bilgisiverildi. Hırsızlar polis gelmeden lüks eşyaları alarak kaçtılar. Artan hırsızlık vakaları sonrası PSG kulübü, birgüvenlik şirketiyle anlaşıp oyuncularınevlerini 7 gün 24 saatkorumaların muhafaza edilmesiiçin harekete geçti. Di Maria'nın evine 2015'te Manchester United'da oynarken de hırsızlar girme girişiminde bulunmuş ancak alarm sayesinde bu gerçekleşmemişti.