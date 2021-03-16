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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:25 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:48

Son dakika: 'tan , Luyindama ve açıklaması

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Marcao, Luyindama ve Mostafa Mohamed açıklaması

Son dakika haberi... İkinci Başkanı , takımın savunmacıları ve ile sözleşme uzatmaya yakın olduklarını açıkladı. Albayrak, çok tartışılan 'in bonservisi için ise "Bütün satın alma opsiyonu Galatasaray'da" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımın savunmacıları Christian Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmaya yakın olduklarını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak, çok tartışılan Mostafa Mohamed'in bonservisi için ise "Bütün satın alma opsiyonu Galatasaray'da" ifadesini kullandı.

Marcao, 2018-2019 sezonu devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer edilmişti. Brezilyalı oyuncu 92 maçta Galatasaray formasını giydi.

Satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Luyindama ise 2019-2020 sezonunun başında Standard Liege'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı. Kongolu stoper Galatasaray'da 56 maçta forma giydi.

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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Marcao, Luyindama ve Mostafa Mohamed açıklaması
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