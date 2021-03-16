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Giriş Tarihi: 16.3.2021 22:11 Son Güncelleme: 16.3.2021 22:13

Son dakika: Aboubakar derbi öncesi korkuttu! Maça devam edemedi..

Son dakika: Aboubakar derbi öncesi korkuttu! Maça devam edemedi..

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehirle karşılaşan 'ta, takımının ilk golünü kaydeden Aboubakar, ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak istedi. Aboubakar'ın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenilirken tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sezon başından bu yana attığı gollerle takımını zirvede tutan isimlerin başında geliyor. Sezon başında sakatlık endişeleriyle birçok kişinin aklında soru işaretleri bırakan Aboubakar, performansıyla yanıltmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilk yarıyı Aboubakar ve Vida'nın golleriyle 2-0 önde kapatırken, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar korkuttu.

Orta sahada yaşanan hava topu mücadelesi sırasında yerde kalan golcü oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında karşılaşmaya devam etti. Aboubakar'ın tedavisinin ardından ilk yarı tamamlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmemek için oyundan aldı.

Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın bu futbolcuyu hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde riske etmek istemeyen Sergen Yalçın, bu oyuncunun yerine ikinci yarıda oyuna Cyle Larin'i dahil etti.

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Son dakika: Aboubakar derbi öncesi korkuttu! Maça devam edemedi..
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