Son dakika: Beşiktaş'ta Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi kırmızı alarm!

Medipol Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligde gerçekleşecek kritik Fenerbahçe derbisi nedeniyle, Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Beşiktaş'ta alınan tedbirler:

TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyle misafirlere kapattı. Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor. Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.



EVDEN İDMANA İDMANDAN EVE

Siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı. Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen Beşiktaş'ta futbolculara da "Tesis dışında sadece ailenizle vakit geçirin. Kendinizi mümkün olduğunca yormayın" denildi.