Son dakika: Fenerbahçe'de 18 futbolcu tam 32 kez sakatlandı

Evindeki Gençlerbirliği maçını kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılma ihtimali sıcaklığını korurken, sarı-lacivertlilerde kötü futbolun altında, hem mental hem de fiziksel eksiklikler yatıyor. Bulut'un 'mental sorunlarımız var' söylemine rağmen F.Bahçe, psikolojik olarak da toparlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlık önleyici testlerin de yapılmadığı iddia edildi.

EKİPMAN VAR AMA TEST YAPILMIYOR

Önleyici sakatlık konusunda istenilen düzeye ulaşamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında Novak ve Gökhan Gönül'ü kaybederken, bu sezon 18 futbolcusu toplamda 32 kez sakatlandı. Çek sol bek bu sezonki ikinci sakatlığını yaşarken, milli sağ bek 5. kez bu duruma düştü. Oyuncuların her iki ayda düzenli olarak yapılması gereken önleyici sakatlık testlerine girmediği, bu durumun da yaşanan sakatlıkları artırdığı öğrenildi. Fenerbahçe'de ekipman olmasına rağmen testler için gerekli çalışmaların aksadığı ifade ediliyor.