2020-21 sezonunda ikisi genç toplam 22 transfere imza atan Fenerbahçe, mevcut formları dolayısıyla yeni transferlerin yarıya yakınıyla yolları ayırabilir.
Özellikle yabancı kadrosunda birkaç isim hariç büyük hayal kırıklığı yaşanırken, yeni sezon öncesinde yine transferin en hareketli takımının Fenerbahçe olacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz.
Pazar günü ligde 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde ayrılık çanları çalan son derece önemli isimler var.
GÖKHAN GÖNÜL: 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan Gökhan Gönül'ün teknik ekibe katılması bekleniyor.
LEMOS: Devre arasında gönderilmek istendi. Ancak ayrılmak istemedi. Başakşehir kupa maçında kendisine verilen şansı kullanamadığı için bileti kesildi.
TISSERAND: Yaptığı bireysel hatalar nedeniyle 11'deki yerini kaybetti. Daha iyi bir stoper almak için Tisserand'a kulüp aranacak.
CANER ERKİN: Takıma tecrübe katması beklenirken, teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumu değerlendirmeye alınacak.
JOSE SOSA: Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel performansı verimsiz. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek.
MBWANA SAMATTA: Aston Villa'ya bonservisin ilk taksidi bu haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse değerlendirilecek.
DIEGO PEROTTI: Devre arası yollar ayrılmaya çalışıldı. Ancak Arjantinli oyuncu bunu kabul etmedi. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor.
PAPISS CISSE: Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe sözleşme uzatmayacak.
KEMAL ADEMI: Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyor. Yine ya kiralanacak ya satılacak.
Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.
OZAN TUFAN'DA HEDEF YÜKSEK BONSERVİS
Türk oyunculardan Ozan Tufan'ın Euro 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında.
SERDAR DA GİDEBİLİR
Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.
10 TRANSFER GELECEK
- Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olduğu ifade ediliyor.
DERBİDE ORTA SAHA DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına dün sabah antrenmanıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde oyundan çıktıtan sonra buz tedavisi gören Filip Novak'ın sıkıntılı bir durumun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Gökhan'ın yerinde ise Nazım forma giyecek.
Fenerbahçe orta alanında ise derbiye özel değişim olacak. Jose Sosa'nın fiziksel durum olarak derbiyi kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek.
Gustavo-Mert-İrfan orta sahasıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Pelkas yine solda görev alacak. Santrfor bölgesinde ise cezası biten Valencia'nın yer alacağı gelen bilgiler arasında...