Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

Son dakika: 'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

'de son dakika gelişmesi... Gençlerbirliği'ne yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılırken, yönetim ise tam 14 futbolcuyu takımdan gönderme kararı aldı. Fenerbahçe'de yeni sezon için de 10 transfer yapılacak.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:31 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:40 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

2020-21 sezonunda ikisi genç toplam 22 transfere imza atan , mevcut formları dolayısıyla yeni transferlerin yarıya yakınıyla yolları ayırabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

Özellikle yabancı kadrosunda birkaç isim hariç büyük hayal kırıklığı yaşanırken, yeni sezon öncesinde yine transferin en hareketli takımının olacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

Pazar günü ligde 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde ayrılık çanları çalan son derece önemli isimler var.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

GÖKHAN GÖNÜL: 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan 'ün teknik ekibe katılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

LEMOS: Devre arasında gönderilmek istendi. Ancak ayrılmak istemedi. Başakşehir kupa maçında kendisine verilen şansı kullanamadığı için bileti kesildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

TISSERAND: Yaptığı bireysel hatalar nedeniyle 11'deki yerini kaybetti. Daha iyi bir stoper almak için Tisserand'a kulüp aranacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

CANER ERKİN: Takıma tecrübe katması beklenirken, teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumu değerlendirmeye alınacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

JOSE SOSA: Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel performansı verimsiz. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

MBWANA SAMATTA: Aston Villa'ya bonservisin ilk taksidi bu haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse değerlendirilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

DIEGO PEROTTI: Devre arası yollar ayrılmaya çalışıldı. Ancak Arjantinli oyuncu bunu kabul etmedi. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

PAPISS CISSE: Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. sözleşme uzatmayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

KEMAL ADEMI: Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, 'nin gelecek planlarında yer almıyor. Yine ya kiralanacak ya satılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

OZAN TUFAN'DA HEDEF YÜKSEK BONSERVİS

Türk oyunculardan 'ın Euro 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

SERDAR DA GİDEBİLİR

Yine maaşı yüksek isimlerden , teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

10 TRANSFER GELECEK

- 'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

DERBİDE ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

'de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına dün sabah antrenmanıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde oyundan çıktıtan sonra buz tedavisi gören Filip Novak'ın sıkıntılı bir durumun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Gökhan'ın yerinde ise Nazım forma giyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

orta alanında ise derbiye özel değişim olacak. 'nın fiziksel durum olarak derbiyi kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak

Gustavo-Mert-İrfan orta sahasıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Pelkas yine solda görev alacak. Santrfor bölgesinde ise cezası biten Valencia'nın yer alacağı gelen bilgiler arasında...

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Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak
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