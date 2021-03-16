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Son dakika: 'nin yeni hocası o mu? Bomba teklif iddiası...

'de son dakika... derbisi öncesi 'la 'şimdilik devam' kararı alan Fenerbahçe yönetiminin dünyaca ünlü teknik direktöre teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.3.2021 09:29 Son Güncelleme: 16.3.2021 09:35 ABONE OL
Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin 'la ilgili alacağı karara çevrilmişti.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Sarı-Lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Kazansa bile sezon sonunda kesin olarak Bulut'un görevine son verilecek.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

JOACHIM LOW'E TEKLİF YAPILDI

Bu arada ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Sarı-Lacivertliler'in EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 'e teklif götürdüğü iddia edildi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

1998-99 sezonunda 'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

61 yaşındaki teknik adam 2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

LÖW, FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?

1998-99 sezonunda yöneticiliği yapan Hulusi Belgü, 'ün takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

"Ancelotti'nin Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesi sonrası Aziz Yıldırım, Almanya'da Löw ile anlaştı. Oyunculara mesafeli, disipline önem veren ve beyefendi bir insandı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Başkan onun bu yönlerinden çok etkilenmişti. Başkan ile yaptığı bir görüşmede, "İlk yılımda üçüncü olmak başarı değil mi?" dedi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Bunun üzerine de Aziz Yıldırım bana döndü ve 'Hemen yeni bir hoca arayın' talimatı verdi."

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

LÖW'ÜN TÜRKİYE KARİYERİ

1998-99 sezonunda 'nin başına getirilen , sezonu 3. tamamlamıştı. Löw'ün yönetimindeki Sarı-Lacivertliler ligde, 34 maçta 22 galibiyet aldı. UEFA Kupası'nda da 4 maçın ikisini kazanmayı başardı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

ADANASPOR MACERASI KISA SÜRDÜ

2000-01 sezonunda ise Adanaspor'u çalıştırmak için tekrar Türkiye'ye gelen Löw'ün ikinci macerası kısa sürdü. Turuncu beyazlılar ile 6 maça çıkan Alman hoca, takımının küme düşmesine engel olamadı ve başarısız bir grafik çizdi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE 8 TAKIM ÇALIŞTIRDI

SEZON TAKIM
1994-1995 Frauenfeld
1996-1998 Stuttgart
1998-1999
1999-2000 Karlsruher
2001 Adanaspor
2001-2002 Tirol Innsbruck
2003-2004 Austria Wien
2004-2006 Almanya (yardımcı)
2006- Almanya

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu? Bomba teklif iddiası...
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