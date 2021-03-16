MUSTAFA CENGİZ: KAPTAN GİBİ KAPTAN

Öncelikle bir acı haber söylemek zorundayım. Sevgili kaptanlarımızdan Erhan Önal hayatını kaybetti. Bütün mücadelesini verdi ama maalesef ruhunu teslim etti. Nur içinde yatsın. Hakkını helal etsin. Bizim de hakkımız ona helal olsun. Yanımdaki isim Muslera. Yerli yabancı herkesin ittifakla sevip saygı duyduğu bir isim. Bunları lafla alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Bu bizi çok mutlu ediyor. Diğer futbolcular sakın alınmasın. Çok sevdiğimiz bir isim. Kaptan gibi kaptan. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın ikinci ve üçüncü kalecilerimiz alınmasın. Çünkü o Muslera. Ligde 10 yıl forma giyen tek isim. En yakın rakibi yine sevilen bir isim Alex'ti. Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci. Galatasaray futbol tarihinde 14 kupa alan ilk yabancı. 1 sezonda gol yemediği maç sayısı 16. Ligde 303 maça çıkan Muslera'nın gol yemediği maç sayısı 113. Müthiş bir rakam. Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Bizim her şeyimiz Muslera. Türkçesi de çok iyi, Mert'e ihtiyaç duyuyor mu bilmiyorum. Sneijder ve Drogba ile birlikte inşallah Galatasaray'a başkan da olur. Millet olarak da çok mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: AMERİKA'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Kolay değil Muslera ile bayağı bir zamandır görüşüyoruz. Konuşuyoruz. Onun nasıl bir Galatasaraylı olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Muslera benim sağ kolum. Pandemi döneminde Selçuk İnan'la beraber tüm futbolcularla konuşmalarını rica ettim. İndirim almalarını istedim. Muslera 'başta ben indirim yapayım, arkadaşlarla öyle konuşayım' dedi. Gerçekten iyi bir indirim aldık. 2 arkadaşımız bu indirime katılmadı. Muslera'nın bu hareketini hiç unutmayacağım. Camia da unutmasın. Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle Galatasaraylılar'ın gönlünde taht kurdu. Geçen sene Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Çaykur Rizespor maçından önce bu mukaveleyi imzalamak istedik. Muslera'ya tekrar kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İlk mukavelesini de beraber imzalamıştık. Uzun yıllar burada kalmasını diliyorum. Mustafa Cengiz başkanıma da bana söylediğim rakamlara hiç itiraz etmediği için de teşekkür ediyorum.

YUSUF GÜNAY: GURUR DUYUYORUZ

Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilebilecek bir isim. Onurlu ve gururluyuz. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. Kendisiyle gurur duyuyoruz.

MUSLERA: GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM, ÇOCUKLARIM DA TÜRK SAYILIR

Erhan Önal'ı kaybettik, ben de çok üzüldüm. Ailesine ve camiamıza başsağlığı dilemek istiyorum. Zamanında ne kadar doğru karar verdiğimi görebiliyorum. Birçok başkan, hoca ve takım arkadaşım oldu. İstanbul'da kendimi ikinci evimde hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporculuk olarak değil, karakter anlamında da burada büyüdüm diyebilirim. Ülkemden 15 bin kilometre uzaktayım ama kendimi evimde gibi hissediyorum. Çocuklarım burada büyüdü, onlar da Türk sayılır. Bir kere daha ailemle ne kadar doğru bir karar aldığımı hissettim. Tüm yönetime, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Beraber çok büyük başarılar yakaladık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Personelimize teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden bu yana kardeşim gibi olan Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye teşekkür etmek istiyorum. Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Necati gibi birçok arkadaşımla beraber çalışıyoruz. Belki farklı görevdeler ama hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. 10 yılda benimle beraber olan herkese teşekkür etmek istiyorum. 3 sene daha evimde kalmak için imza atıyorum.



"BELKİ YERİME BAŞKA BİR URUGUAYLI KALECİ TAVSİYE EDERİM"



Gelecek hakkında çok fazla konuşan bir yapım yok. Şu an odak noktam; bu 3 sene boyunca takımla ne kazanabiliyorsak, nasıl faydalı olabiliyorsak ona odaklanıyorum. Şu an kariyerimin sonunda ne yapacağım üzerine düşünmüş değilim. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olabilirim. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçiririm. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim.

KİMSE MUSLERA'DAN FAZLA KAZANAMAYACAK

Galatasaray'a 2024 yılına kadar imzayı atacak olan Fernando Muslera garanti ücretini 3 milyon 575 bin Euro'dan (32 milyon 150 bin TL), 2.5 milyon Euro'ya (22 milyon 500 bin TL) düşürmeyi kabul etmişti. 34 yaşındaki kaleci için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleniyor. Muslera'ya Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınacak galibiyetlere bağlı bonus da ödeneceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca yeni tavan ücret olarak Muslera belirlendi. Önümüzdeki 3 sezon içinde Galatasaray transfer edeceği oyunculara Muslera'dan yani 2.5 milyon Euro'dan fazla garanti ücret vermeyecek.