Murat ÖZBOSTAN - BİR KALECİDEN FAZLASI

2011 Ağustos'unda Lorik Cana karşılığında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Florya'nın kapısından girdiğinde hiç kimse bu kadarını hayal edememişti. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiğinde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun tarihini değiştiren isim oldu. Yaptığı inanılmaz kurtarışlarıyla rakiplere kâbus gibi çökerken, saha içi ve saha dışındaki liderliğiyle de kaptanlığı eline aldı. Galatasaray kariyerinde yaşadığı 5 şampiyonluğa da direkt katkı yapan bu cesur yürekli adam, bir kaleciden fazlası olduğunu gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetim geç de olsa Muslera ile sözleşme yenileme adımını attı. Bu her iki taraf için de olumlu sonuçları olacak bir imza. Yabancı futbolcu çöplüğüne dönen ülkemizde umarım Muslera gibi daha birçok isim uzun yıllar forma giyer.