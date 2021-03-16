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Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:51 Son Güncelleme: 17.3.2021 01:29

Son dakika: adını çeyrek finale yazdırdı!

Son dakika: Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanşı da kendi evinde 2-0 kazanarak Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynandı. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tarafsız sahada oynanan karşılaşmaya Puskas Arena ev sahipliği yaptı.

Son 16 turunda yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Manchester City, ikinci maçı da 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Mavilere galibiyeti getiren golleri, 12'inci dakikada Kevin de Bruyne, 18'inci dakikada ise İlkay Gündoğan kaydetti.

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Son dakika: Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı!
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