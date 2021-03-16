Son dakika: Sergen Yalçın'dan kupa sözleri! "Kariyerimde ilk kez..."

Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Küçük bir puan avantajımız var ama 10-11 haftalık dilimde 3-5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Son dakikaya kadar şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarlarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek."

Beşiktaş 3 - 2 M. Başakşehir MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar | Video