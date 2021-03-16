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Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:23 Son Güncelleme: 17.3.2021 09:01

Son dakika: 'dan kupa sözleri! "Kariyerimde ilk kez..."

Son dakika: Sergen Yalçın'dan kupa sözleri! Kariyerimde ilk kez...

Son dakika... yarı final maçında 'i 3-2 yenen , ilk finalist oldu. Aboubakar, Vida ve 'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlıların deneyimli hocası müsabakayı değerlendirirken, maçı için de açıklamalarda bulundu. Derbinin zor geçeceğini ifade eden Yalçın, Türkiye Kupası'nda final oynayarak kariyerinde ilk kez kupa kazanma şansı elde ettiğini de dile getirdi.

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş finale çıkan ilk takım oldu. Kartal, Başakşehir'i 3-2 yenerek kupanın bir ucundan tutmayı başardı. Uzatmalara giden zorlu müsabakayı deneyimli teknik adam Sergen Yalçın değerlendirdi. Yalçın, ilk kez kupa kazanmaya bu kadar yakın olduğunu belirtirken, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasını da yorumladı.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları...

"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Oyun saha içerisinde kaldı. İki tarafta iyi niyetliydi. İki takım oyuncularını da tebrik ederim. Aboubakar'ın çıkması bizi etkiledi. Oyunu rakibe verdik ve sonuçta 2 tane gol yedik. Uzatmalarda oyunda daha iyi olan taraf bizdik ve sonunda turu geçen taraf biz olduk.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları

Önümüzde hangi maç varsa, konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Konsantrasyonumuz Başakşehir maçındaydı. Bugün benim için de önemli bir gün oldu. Kariyerimde ilk kez kupa kazanma şansım var. Beşiktaş da 10 yıldır bu kupayı kazanamıyor. İnşallah bu sene bu kupayı kazanıp uzun süreli hasrete son veririz.

Final maçına çok var, konsantrasyonumuz artık ligde olacak. Derbi, zor bir maç. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi, onların kötü takım olduğunu veya kötü oyun oynadıklarını göstermez. Çok iyi oyuncuları var. Çok zor bir maç olacak. İyi hazırlanacağız.

Aboubakar'ın son durumu hakkında doktorlarla konuşmadık. Yarın yapılacak kontrollerin ardından son durumu belli olur.

Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Küçük bir puan avantajımız var ama 10-11 haftalık dilimde 3-5 puan farkın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Son dakikaya kadar şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarlarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek."

Beşiktaş 3 - 2 M. Başakşehir MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar | Video

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