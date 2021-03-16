TFF savcılığa başvurdu

SÜPER Lig'de önceki gün oynanan Fenerbahçe-G.Birliği maçından sonra, ev sahibi kulübün yöneticileri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuş, verilmeyen golde çizilen ofsayt çizgisi nedeniyle VAR operatörü ile ilgili ciddi iddialar ortaya atmıştı.konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sisteminin teknolojik alt yapısının Hawk-Eye firması tarafından yürütüldüğünü belirtip,Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını federasyonumuza bildirmiştir" ifadelerini kullandı.yöneticileri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddialarıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.