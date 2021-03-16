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Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:26 Son Güncelleme: 16.3.2021 18:26

TFF'den açıklaması

TFF'den Ahmet Çakar açıklaması

, spor yorumcusu 'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili 'na başvurulduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski hakem Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur."

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TFF'den Ahmet Çakar açıklaması
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