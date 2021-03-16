Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Karan: Şampiyonluk yarışında Galatasaray öne çıkıyor
Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:03 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:07

: Şampiyonluk yarışında öne çıkıyor

AA
Ümit Karan: Şampiyonluk yarışında Galatasaray öne çıkıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü , 'in son dönemde çok gergin geçtiğini, ne zaman, kimin lider olacağını söylemenin kolay olmadığı şampiyonluk yarışında 'ın tecrübesiyle öne çıktığını belirtti.

Ümit Karan, Süper Lig'de son dönemde heyecanın çok arttığını söyledi. Bu heyecanla gerginliğin de arttığını kaydeden Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş çıkmazsa iyi. Çok gergin bir Süper Lig görüyorum. Özellikle 4 büyükler sıralamayı zorladığı için çok gergin. Ne zaman kimin lider olacağını, kimin ikinci olacağını söylemek kolay değil. Bu süreci en iyi kim kaldırır? Galatasaray bu konuda biraz daha tecrübeli, Fatih hoca faktörü de var. Stresli dönemlerden daha kolay çıkabilecek bir durum gibi gözüküyor ama bu ligin favorisini söylemek şu an gerçekten çok zor. Her şeye rağmen favorim tabii ki Galatasaray."

"SANTRFOR YETİŞMİYOR"
Karan, dünya futbolunda forvet yetişmediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de genç oyuncuların futboldan uzak kaldığını kaydetti.

Dünya futbolunda 1-2 iyi forvetten bahsedilebileceğini kaydeden Karan, şöyle konuştu:

"Futbol fiziksel gücün üstüne kurulmaya başlandı. Biz, sokak aralarında, mahalle aralarında futbol oynarken sabah çıkıp gol vuruşu çalışabiliyorduk. Özellikle bu dönemde yeni nesil yetiştirmesi çok zor. Bu korona 1,5 nesli yok etti futbol bazında da. 17, 16, 15 yaş altı takımları yok. Bu çocukların yetenekleri de kayboluyor. Dünyada şu anda santrfor yetişmiyor."

MESUT ÖZİL'İN TERCİHİ
Ümit Karan, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmasının tekrar gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zamanında öyle bir karar almış, ben ona bir şey diyemem, yorum yok ama Mesut Özil'in kariyerine baktığımızda belki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5-10 futbolcudan bir tanesi. Almanya, Real Madrid gibi bir sürü formayı giydi. O yüzden eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Türkiye'de ne yapabilir, bilmiyorum, ağır bir sakatlık geçiriyor ama kalitesini kimseyle tartışmam."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Tablo paylaşarak hedefi duyurdu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu? Bomba teklif iddiası...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Korona Genelgesi! 81 ile gönderildi
SON DAKİKA | Araç alacaklar dikkat! Otomobil satışlarında yeni dönem: Taksitli satış kapsamına alındı
Son dakika haberi: Antalya'da korkunç katliam! Ayak parmağıyla...
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...
Ece Erken’den Demet Akalın ve Alişan için zehir zemberek sözler bu laflar kavgada söylenmez! Ece Erken’den bomba itiraflar!
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Altına yönelik bazı tedbirler aldık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Her hafta biraz daha artıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Karan: Şampiyonluk yarışında Galatasaray öne çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA