22 tane aldı 10 daha alacak!

Fenerbahçe transfer rotasını şimdiden planlamaya başladı. Sezonun transfer rekorunu kıran sarı-lacivertliler, gelecek sezon öncesi takıma katılan bu isimlerin yarıya yakınıyla yollarını ayırıp yerlerine yeni oyuncuları dahil edecek
GÖKHAN GÖNÜL: 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan 36 yaşındaki oyuncunun teknik ekibe katılması bekleniyor. MAURİCİO LEMOS: Devre arasında gönderilmek istendi ancak ayrılmaya yanaşmadı. Başakşehir kupa maçında verilen şansı kullanamadı, bileti kesildi. MARCEL TİSSERAND: Bireysel hataları nedeniyle formayı kaybetti. Yeni stoper almak için Tisserand'a kulüp aranacak. CANER ERKİN: Takıma tecrübe katması beklenirken teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumuna bakılacak. JOSE SOSA: Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel olarak performansı verimsiz görülüyor. Kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek. MBWANA SAMATTA: Aston Villa'ya bonservisin ilk taksiti haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse hemen değerlendirilecek. DİEGO PEROTTİ: Devre arası yollar ayrılmaya çalışılmıştı. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor. PAPİSS CİSSE: Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, mukavele uzatmayacak. KEMAL ADEMİ: Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyor. Ya kiralanacak ya da satılacak.
OZAN SATILACAK, 6 FARKLI BÖLGEYE TRANSFER OLACAK
Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında. Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.
Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.
BOUPENDZA'YI İSTEYEN ÇOK
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hataysporlu Aaron Boupendza için birçok takım yarış halinde. İngiliz basını, Gabonlu golcünün 7 Premier lig ekibi tarafından istendiğini belirtti. Haberde, Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın 24 yaşındaki forvetin peşinde olduğu kaydedildi.
'BEŞİKTAŞ'I YENER HAVAYA GİRERİZ'
Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi. Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ıyener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi. Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum.Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor.İstatistikler de beni destekliyor. Sadece golsorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi. Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.
EVDE 22 PUAN KAYIP
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.