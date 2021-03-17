22 tane aldı 10 daha alacak!

1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan 36 yaşındaki oyuncunun teknik ekibe katılması bekleniyor.Devre arasında gönderilmek istendi ancak ayrılmaya yanaşmadı. Başakşehir kupa maçında verilen şansı kullanamadı, bileti kesildi.Bireysel hataları nedeniyle formayı kaybetti. Yeni stoper almak için Tisserand'a kulüp aranacak.Takıma tecrübe katması beklenirken teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumuna bakılacak.Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel olarak performansı verimsiz görülüyor. Kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek.Aston Villa'ya bonservisin ilk taksiti haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse hemen değerlendirilecek.Devre arası yollar ayrılmaya çalışılmıştı. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor.Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, mukavele uzatmayacak.Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyor. Ya kiralanacak ya da satılacak.Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında. Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hataysporlu Aaron Boupendza için birçok takım yarış halinde. İngiliz basını, Gabonlu golcünün 7 Premier lig ekibi tarafından istendiğini belirtti. Haberde, Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın 24 yaşındaki forvetin peşinde olduğu kaydedildi.Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi. Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede,dediği öğrenildi. Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un,ifadesini kullandığı kaydedildi. Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.