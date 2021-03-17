Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor Alanyaspor maçı yayın kanalı belli oldu! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:14

belli oldu! ZTK , saat kaçta, ne zaman?

Antalyaspor Alanyaspor maçı yayın kanalı belli oldu! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ’nda yarı final heyecanı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Beşiktaş ile Başakşehir yarı final eşlemesinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş uzatmalara giden karşılaşmadan galip ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Şimdi ise gözler Antalyaspor Alanyaspor maçına çevrildi. ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor. ZTK'ta ilk finalist Beşiktaş olurken bugün Alanyaspor ile Antalyaspor adını finale yazdırmak için kıyasıya mücadele verecek. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor mücadelesinden galip ayrılan taraf 4-0'lık net skorla Alanyaspor olmuştu. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Amilton, Sam, Fredy, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

ALANYASPOR, BİR İLKE DAHA İMZA ATMAK İSTİYOR

Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erol Bulut'tan istifa sözleri! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş karar...
İŞKUR ile Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları/kura çekimi canlı yayında açıklandı!
Son dakika... Twitter'da devlet yetkililerine hakaretler yağdıran küfürbaz trol bakın kim çıktı!
SON DAKİKA: Radyocu Hazım Özsu böyle öldürülmüş! Yeğeninin ifadeleri yürek burktu
Bebek odasında korkutan görüntü
Son Dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu ortalık yangın yeri! 14 isimle yollar ayrılıyor yeni gelecekler...
Son Dakika Haberler: Zerrin Özer yaşadığı kan donduran olayı yıllar sonra itiraf etti! ‘Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’
SON DAKİKA: Bitcoin yüzünden katliam: Antalya'da bir aile yok oldu!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü o mu olacak? Alman isme teklif...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kırtasiye yardımı açıklaması: Tüm ihtiyaçların giderilmesi için...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor Alanyaspor maçı yayın kanalı belli oldu! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA