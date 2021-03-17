Antalyaspor Alanyaspor maçı yayın kanalı belli oldu! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor. ZTK'ta ilk finalist Beşiktaş olurken bugün Alanyaspor ile Antalyaspor adını finale yazdırmak için kıyasıya mücadele verecek. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor mücadelesinden galip ayrılan taraf 4-0'lık net skorla Alanyaspor olmuştu. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Amilton, Sam, Fredy, Gökdeniz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar
ALANYASPOR, BİR İLKE DAHA İMZA ATMAK İSTİYOR
Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.
ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI
Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.