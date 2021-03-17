Antalyaspor Alanyaspor maçı yayın kanalı belli oldu! ZTK Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ALANYASPOR, BİR İLKE DAHA İMZA ATMAK İSTİYOR

Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.