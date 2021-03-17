Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması zor gözüküyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerinin 3. sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo'nun, bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Juventus'un bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmesiyle birlikte son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremeyen Portekizli yıldızın İtalya'da mutsuz olduğu söyleniyor.