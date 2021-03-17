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Giriş Tarihi: 17.3.2021 18:07 Son Güncelleme: 17.3.2021 19:27

'nun 'tan ayrılması zor gözüküyor!

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması zor gözüküyor!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ta kariyerini sürdüren Portekizli yıldızın ile transfer söylentileri sürerken, Juventus'ta kalma ihtimali ve Juventus'tan ayrılması durumunda 'a transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu yazıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerinin 3. sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo'nun, bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Juventus'un bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmesiyle birlikte son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremeyen Portekizli yıldızın İtalya'da mutsuz olduğu söyleniyor.

Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, yıllardır domine ettiği Serie A şampiyonluğunu, bu sezon Inter'e kaptırabilir. Ligde, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. sırada kalan Juventus'ta, Ronaldo'nun ve ayrılığı gündemde.

Son dönemde Real Madrid'e tekrar döneceği söylentileriyle Avrupa futbolunu çalkalayan transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Portekizli yıldızın Juventus'taki kariyeri, bu sezon sonlanmayabilir.

Sezon sonunda Ronaldo'nun takımda kalabileceği belirtilirken, İtalyan devinden ayrılması halinde ise en ciddi ihtimalin Manchester United'a dönmesi olduğu yazıldı.

FLORENTINO PEREZ VETO ETTİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'nun mali yükünün altına girmek istemiyor. Perez, Ronaldo'yu tekrar takıma döndürmektense Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye yatırım yapmayı düşünüyor.

Florentino Perez'in bu tutumu, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesinin daha sıcak bir ihtimal olduğunu öne çıkarıyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Ronaldo, 30 gol ve 4 asistle oynadı.

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Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması zor gözüküyor!
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