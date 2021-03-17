Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması zor gözüküyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerinin 3. sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo'nun, bu yaz takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Juventus'un bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmesiyle birlikte son 2 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremeyen Portekizli yıldızın İtalya'da mutsuz olduğu söyleniyor.
Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, yıllardır domine ettiği Serie A şampiyonluğunu, bu sezon Inter'e kaptırabilir. Ligde, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. sırada kalan Juventus'ta, Ronaldo'nun ve ayrılığı gündemde.
Son dönemde Real Madrid'e tekrar döneceği söylentileriyle Avrupa futbolunu çalkalayan transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Portekizli yıldızın Juventus'taki kariyeri, bu sezon sonlanmayabilir.
Sezon sonunda Ronaldo'nun takımda kalabileceği belirtilirken, İtalyan devinden ayrılması halinde ise en ciddi ihtimalin Manchester United'a dönmesi olduğu yazıldı.
FLORENTINO PEREZ VETO ETTİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'nun mali yükünün altına girmek istemiyor. Perez, Ronaldo'yu tekrar takıma döndürmektense Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye yatırım yapmayı düşünüyor.
Florentino Perez'in bu tutumu, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesinin daha sıcak bir ihtimal olduğunu öne çıkarıyor.
Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Ronaldo, 30 gol ve 4 asistle oynadı.