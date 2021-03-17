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Giriş Tarihi: 17.3.2021 23:34 Son Güncelleme: 18.3.2021 00:10

: "Güzel bir hikaye yazıyoruz"

Ersun Yanal: Güzel bir hikaye yazıyoruz

'nda 'u Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 mağlup eden , finalde Beşiktaş'ın rakibi olmayı başardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü , oyuncularını tebrik etti ve güzel bir hikaye yazdıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maç başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Antalyaspor, 21 yıl sonra finale yükselmeyi başardı.

Kupa serüveninde gol yemeden finale yükselmeyi başaran Antalyaspor, Alanyaspor'u da Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonunda A Spor'a açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, galibiyeti oyuncularına armağan etti ve güzel bir hikaye yazdıklarını belirtti.

"Oyuncularımız zorlu süreçte, bu seride gol yemeden her maçı kazanarak finali hak etti. Zorlu dönemdeyiz. Hem pandemi hem kadrodaki eksikler, transfer yasağı olmamızdan dolayı oyuncularımız enteresan hikaye yazmakla meşguller. Bence de bu güzel hikaye. Geçen hafta 15 maçlık yenilmezlik serimizi Alanya'da durdurmuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYNI PERFORMANSI SÜRDÜRMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı oynamaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Oyuncularımızı kutluyorum. Bence en büyük takdiri hak ettiler. Hem de fazlasıyla hak ettiler. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Aynı performansı sürdürmelerini bekliyoruz. Rakip Aytemiz Alanyaspor önemli bir takımdı. Geçen maçtaki skoru kendi lehimize çevirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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Ersun Yanal: "Güzel bir hikaye yazıyoruz"
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