Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!
Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:09 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:08

tarihine geçecek... Beşiktaş şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

'tan haberleri peş peşe geliyor. Siyah beyazlılarda Başakşehir karşısında sakatlanarak oyundan Aboubakar'dan iyi haber geldi. Kamerunlu golcü Fenerbahçe karşısında ilk 11'deki yerini alabilecek. yönetiminde şampiyonluğa koşan Beşiktaş, eğer mutlu sona ulaşırsa Türk sporunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Sergen Yalçın tarihe geçecek. İşte Sabah Spor'un özel haberi...

en son 2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, aradan geçen üç sezonun ardından yarışın içinde. Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinden galip ayrılma hesapları yapan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!

teknik patronu , bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.

Süper Lig tarihinde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!

2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı. Süper Lig'de zirveye oturan , Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

, bu sezon ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan Sergen Yalçın için bu senenin ayrı bir önemi daha var.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

eğer ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk olacak. Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da Beşiktaş'ta mücadele etmişti.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

Futbol hayatına altyapısında başlayan , yine siyah beyazlılarda profesyonel oldu. İstanbulspor, Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda da oynayan Sergen Yalçın, Beşiktaş için çok önemli olan 2002-2003 senesindeki 100. yıl şampiyonluğunun önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

'SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ!'

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ile Lucescu yönetimindeki 'ın şampiyonluk yarışı nefes kesti. Ligin 33. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, 'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Sergen Yalçın, futbolu bıraktıktan sonra 'o maçın' kendisi için her zaman en özel anlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 16. ŞAMPİYONLUK!

Önemli bir hava yakalayan , sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. , Fenerbahçe karşılaşmasını kazanırsa yıllar sonra hem deplasmanda hem de içeride Fenerbahçe'yi mağlup eden teknik direktör olarak anılacak.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPAN TEKNİK ADAMLAR

1956-57: JOZSEF MESZAROS
1957-58: LEANDRO REMONDİNİ
1959-60: ANDRAS KUTTİK
1965-66: LJUBİSA SPAJİC
1966-67: LJUBİSA SPAJİC
1981-82: DJORDJE MILIC
1989-90: GORDON MİLNE
1990-91: GORDON MİLNE
1991-92: GORDON MİLNE

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş ile şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

1994-95: DAUM
2002-03: LUCESCU
2008-09: MUSTAFA DENİZLİ
2015-16: ŞENOL GÜNEŞ
2016-17: ŞENOL GÜNEŞ

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Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!
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