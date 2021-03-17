Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçecek... Beşiktaş şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan Sergen Yalçın için bu senenin ayrı bir önemi daha var.