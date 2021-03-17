ALİ GÜLTİKEN - OYUN GÜCÜ, BİREYSEL KALİTE VE İNANÇ
Beşiktaş'ta sahada yer alan isimler değişse de hedef değişmiyor. Yarı final, önemli bir basamak. Sonrası final ve kupa. Beşiktaş, sezon sonu için hedeflediği iki kupanın birinde yaptığı değişikliklere rağmen planlarında sapma olmadan yoluna devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesinde hangi isimler varsa, bu yolda da aynı isimleri dün akşam bir kez daha gördük.
Aboubakar perdeyi açtı, Larin final yaparak kapattı. Tabii 2-0'dan sonra yapılan değişikliklerle oyunu ve dengeyi bir yerde tutma düşüncesi pek karşılık bulmayıp kalesinde şok iki gol görse de tekrar oyun normallerine döndüğünde bunun telafisini yapabilecek kapasiteyi bir kez daha ortaya koydu. Bu çok önemli. Bu başarının arkasında takımın oyun gücü, bireysel kalitesi ve yapabilme inancı var.
Bu inancı skor ne olursa olsun artık Beşiktaş kaybetmiyor. Hafta sonundaki derbi dolayısıyla Sergen hocanın başlangıçta yaptığı değişiklikler son derece normal kararlardı ve oyun da skor da buna karşılık verdi.
Fakat futbolda şunu çok iyi biliyoruz, en ufak bir boşluk kalenizde gol olarak ceza tahtasına yazılıyor. Belki oyunun 15 dakikalık bir 'nasıl olsa hallederiz' düşüncesi ufak bir sarsıntı yaratsa da Beşiktaş, burnunu yere düşürmeden yukarı doğru uçuşuna devam etti.
Bu maçın Beşiktaş açısından arzu edilmeyen şeyi, yenilen 2 gol değil, derbi öncesi maçın uzaması olurdu ama kupalarda bu tür durumlar yaşanabiliyor. Kadro rotasyonunun da bunlar düşünülerek yapıldığını görüyoruz. Başarıyla geçilen bir maçın ardından derbi motivasyonunun bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Cebinde 2 tane kupa hedefiyle yol almaktan büyük bir motivasyon aracı da olamaz
ÖMER ÜRÜNDÜL - HATALAR OYUNU
İki teknik direktör de kısıtlı rotasyonlarını orta sahaya kullanmışlar. Beşiktaş'ta Josef'in yanında üst düzey maç eksiği olan Oğuzhan ve Dorukhan, Başakşehir'de de aynı şekilde Tolga ile birlikte Berkay ve Youssouf'lu, birbirlerini hiç tanımayan, birlikte oynamamış üç orta saha...
Beşiktaş 10. dakikadan sonra kontrolü ele aldı. Önce Welinton'un ağlara giden güzel kafa vuruşu ofsayta takıldı. Sonra Oğuzhan'ın hazırladığı pozisyonda Aboubakar alışılmış kaliteli vuruşlarından biriyle takımına skor avantajını getirdi. Kısa süre içinde de Vida farkı ikiye çıkardı.
35. dakikadan sonra Beşiktaş 2-0'ın da avantajıyla derbiyi düşünerek oyunu rölantiye aldı. Devrenin son anında Başakşehir girdiği ilk net pozisyonu Youssouf ile değerlendiremedi. Bu Sergen Yalçın'a ilk mesajdı. İkinci yarının hemen başında da Demba Ba'nın gollük vuruşunu Utku çok iyi çıkardı. Bu da ikinci mesajdı... Ama Sergen Yalçın orta sahada yine değişikliğe gitmeyince fark bire indi. Sonra da daha önce yapması gereken Oğuzhan-Atiba değişikliğine gitti.
Bu defa da aksayan Rıdvan'ı çıkarmalıydı. Onu da yapmayınca skora denge geldi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Beşiktaş'ın Aboubakar'sız kadrosu ideale yakındı. Sonuçta Adem Ljajic'in hazırladığı pozisyonu Cyle Larin gole çevirince Beşiktaş tekrar öne geçti ve final biletini aldı. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun trafikte işi uzatınca fiziki tahribata uğramış oldu.
Aklıma bir soru takıldı. Bunun cevabını da doğrusu merak ediyorum. Aykut Kocaman takımı yenik durumdayken 77. dakikaya kadar tek değişiklik yapmadı. Sonra da maçı 6 değişiklikle bitirdi. Bunu pek mantığım almadı...
FATİH DOĞAN - KUPALARA KARTAL PENÇESİ
Türk futbolunun en önemli, en kritik derbilerinden biri bu pazar Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Derbi haftasında; bir tarafta F.Bahçe'den hakemleri, özellikle VAR'dakileri hedef alan ağır ithamlar! Diğer tarafta buna karşın "İddia sahipleri belgesini koysun, ispatını yapsın, eyyam yapmasın!" edasıyla konuları resmen Cumhuriyet Savcılarına havale eden TFF...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilk yarıdaki derbi öncesi "Hakemin Koç Grubu'nda çalıştığı yönünde iddialar geldi!" çıkışına atıf yapan bir "Algıda rövanş" hamlesi mi? Bilinmez ama ortalık yangın yeri!
Siyah-beyazlılar Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir maçına öz güvenli çıkmasına ve ilk yarı goller bulmasına rağmen maça derbinin gölgesi düştü. Rakibi kendi yarı sahasına kapatan, sadece golcüleriyle değil bekleri hatta stoperleriyle de ablukaya alan Beşiktaş, ilk yarıdaki oyunun ödülünü Aboubakar'ın kalite akan golü ve Vida'nın kafasından gelen 2. golle aldı.
İkinci devre fotoğraf değişti. Darbe alan Aboubakar'ın riske edilmeyip çıkarılması anlaşılabilir. Ancak 2-0'ın etkisiyle Beşiktaş'ın temposu zayıfladı, Başakşehir cesaretlendi. Utku'nun tecrübesizliğiyle Deniz ile golü de buldu. Düşen orta sahayı ilk golün asistini yapan Oğuzhan yerine Atiba'yı alarak destekleyen Sergen Yalçın'ın tempoyu yükseltmesi gerekirdi.
Aykut Kocaman'ın 77'de Aleksic, Giuliano ve Crivelli'yi aynı anda oyuna alması erken ödüle dönüştü. Giuliano'nun, Deniz'in asistinde golü oyuna girdiği dakikada atması oyuna denge getirdi. Sergen hocanın Dorukhan yerine Ljajic ve Rıdvan yerine N'Sakala takviyeleri maçın uzamasının önüne geçemedi. Birinci uzatmada Ljajic'in pasında Larin'in golü kupaya atılmış Kartal pençesi gibiydi.