Aboubakar perdeyi açtı, Larin final yaparak kapattı. Tabii 2-0'dan sonra yapılan değişikliklerle oyunu ve dengeyi bir yerde tutma düşüncesi pek karşılık bulmayıp kalesinde şok iki gol görse de tekrar oyun normallerine döndüğünde bunun telafisini yapabilecek kapasiteyi bir kez daha ortaya koydu. Bu çok önemli. Bu başarının arkasında takımın oyun gücü, bireysel kalitesi ve yapabilme inancı var.