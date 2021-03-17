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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:53 Son Güncelleme: 17.3.2021 15:07

Son dakika: 'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

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Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı
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Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen 'ta gözler derbisine çevrildi. Teknik direktör , derbi kadrosunu belirlemeye çalışırken, gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Yunan golcü var.

Türkiye Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan 'ta gözler artık derbisine çevrildi. Takımın bu maça saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen yönetim ve teknik ekip üzerine düşenleri yapmak için harekete geçti.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Kartal'da, futbolculara geçmiş derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlığı yapıldığı kaydedildi. Bu videonun içerisinde teknik direktör 'ın da rakibine karşı attığı gollerin de olacağı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

ADEM LJAJIC MUTLULUĞU

'ta dün gözler teknik direktör 'ın forma şansı verdiği isimler üzerindeydi. Derbi öncesi orta sahada Dorukhan ve Oğuzhan'a şans veren Yalçın, 'i de galibiyet hamlesi olarak 82'de oyuna sürdü.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

Final biletini getiren golün pasını veren Ljajic oyunda yer aldığı süre içerisinde olumlu görüntü sergiledi ve hocasını mutlu etti. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun derbisinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

DERBİ FORMASI N'SAKALA'NIN

Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç kaçıran ve ardından Gaziantep mücadelesiyle sahalara dönen , beklenen performansı verememesi üzerine ligde oynanan Başakşehir maçında kulübeye çekilmişti. Ancak o maça da 'nın kötü oyunu damga vurmuştu.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

Dünkü maça Rıdvan ile başlayan Siyah-Beyazlılarda 19 yaşındaki genç sol bekin yenilen ikinci golde mevkisini boş bırakması ve üst üste hatalar yapması üzerine yerine dahil olmuştu. İki oyuncunun son performansları üzerine teknik ekibin N'Sakala'yı derbi 11'inde öne çıkardığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

KARTAL'A 'UZATMA' İZNİ
Başakşehir'e karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapayan , 90 dakika sonunda 2-2 ile gelen beraberliğe engel olamayınca 30 dakika daha uzatma oynamak zorunda kaldı. Yüksek efor sarf eden takımda bazı oyuncuların maçın son bölümünde yorgun düştüğünü gözlemleyen teknik ekip, takıma 1 gün dinlenme izni verilmesini kararlaştırdı. Derbi öncesi yorgunluk sorununu aşmak isteyen siyah-beyazlılar da oyunculara günü dinlenerek geçirmeleri yönünde telkinde bulunuldu. Kartal, derbi hazırlıklarına bugün 12.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

BEŞİKTAŞ'IN GIAKOUMAKIS ISRARI

Bu arada , ara transfer döneminde de gündemine gelen forması giyen için de ısrarını sürdürüyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

Capitano'nun haberine göre; Devre arasında 'ın teklifi olumlu karşılanmasa da Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ilgisi devam ediyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

Devre arasında ekonomik nedenler ile gerçekleşmediği belirtilen transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı

26 yaşındaki golcü, bu sezon formasıyla Eredivisie'de çıktığı 24 maçta 24 gol, 1 asistlik performans sergilerken toplamda da 27 maçta 27 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'a Yunan gol makinesi! 24 maçta 24 gol attı
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