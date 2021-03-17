Türkiye Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Beşiktaş'ta gözler artık Fenerbahçe derbisine çevrildi. Takımın bu maça saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen yönetim ve teknik ekip üzerine düşenleri yapmak için harekete geçti.
Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Kartal'da, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlığı yapıldığı kaydedildi. Bu videonun içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın da rakibine karşı attığı gollerin de olacağı belirtildi.
ADEM LJAJIC MUTLULUĞU
Beşiktaş'ta dün gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı verdiği isimler üzerindeydi. Derbi öncesi orta sahada Dorukhan ve Oğuzhan'a şans veren Yalçın, Adem Ljajic'i de galibiyet hamlesi olarak 82'de oyuna sürdü.
Final biletini getiren golün pasını veren Ljajic oyunda yer aldığı süre içerisinde olumlu görüntü sergiledi ve hocasını mutlu etti. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
DERBİ FORMASI N'SAKALA'NIN
Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç kaçıran ve ardından Gaziantep mücadelesiyle sahalara dönen Rıdvan Yılmaz, beklenen performansı verememesi üzerine ligde oynanan Başakşehir maçında kulübeye çekilmişti. Ancak o maça da N'Sakala'nın kötü oyunu damga vurmuştu.
Dünkü maça Rıdvan ile başlayan Siyah-Beyazlılarda 19 yaşındaki genç sol bekin yenilen ikinci golde mevkisini boş bırakması ve üst üste hatalar yapması üzerine yerine N'Sakala dahil olmuştu. İki oyuncunun son performansları üzerine teknik ekibin N'Sakala'yı derbi 11'inde öne çıkardığı belirtildi.
KARTAL'A 'UZATMA' İZNİ
Başakşehir'e karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Beşiktaş, 90 dakika sonunda 2-2 ile gelen beraberliğe engel olamayınca 30 dakika daha uzatma oynamak zorunda kaldı. Yüksek efor sarf eden takımda bazı oyuncuların maçın son bölümünde yorgun düştüğünü gözlemleyen teknik ekip, takıma 1 gün dinlenme izni verilmesini kararlaştırdı. Derbi öncesi yorgunluk sorununu aşmak isteyen siyah-beyazlılar da oyunculara günü dinlenerek geçirmeleri yönünde telkinde bulunuldu. Kartal, derbi hazırlıklarına bugün 12.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN GIAKOUMAKIS ISRARI
Bu arada Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine gelen Venlo forması giyen Georgios Giakoumakis için de ısrarını sürdürüyor.
Capitano'nun haberine göre; Devre arasında Beşiktaş'ın teklifi olumlu karşılanmasa da Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ilgisi devam ediyor.
Devre arasında ekonomik nedenler ile gerçekleşmediği belirtilen transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
26 yaşındaki golcü, bu sezon Venlo formasıyla Eredivisie'de çıktığı 24 maçta 24 gol, 1 asistlik performans sergilerken toplamda da 27 maçta 27 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor.