Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Kartal'da, futbolculara geçmiş Fenerbahçe derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlığı yapıldığı kaydedildi. Bu videonun içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın da rakibine karşı attığı gollerin de olacağı belirtildi.