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Giriş Tarihi: 17.3.2021 07:40 Son Güncelleme: 17.3.2021 08:52

Son dakika: 'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!

'nda 'i 3-2 yenip finale yükselen , 31 Ocak’tan beri ligde ve kupada yenilmiyor. Son mağlubiyetini ligde Trabzonspor’dan alan siyah-beyazlılar, 44 gündür iki kulvarda oynadığı toplam 9 (7 , 2 Türkiye Kupası) maçı da kaybetmedi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dün gece Medipol Başakşehir'i, normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar çifte şampiyonluk için umutlanırken, pazar günü karşılaşacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gözdağı verdi.

Kara Kartal'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi de dün geceki galibiyetle 9'a çıktı. Son mağlubiyetini Süper Lig'de 31 Ocak'ta evinde Trabzonspor'dan (1-2) alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada da 2 maçta yenilmedi. 44 gündür süren bu seride ligde Antalyaspor, kupada da Konyaspor (penaltılarla eledi) 1-1 berabere kalırken, 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

3 Şubat - Antalyaspor (Lig) 1-1
7 Şubat - Konyaspor (Lig) 1-0
11 Şubat - Konyaspor (Kupa) 1-1
15 Şubat - Gençlerbirliği (Lig) 3-0
26 Şubat - Denizlispor (Lig) 3-0
2 Mart - Yeni Malatyaspor (Lig) 1-0
6 Mart - Göztepe (Lig) 2-1
12 Mart - Başakşehir (Lig) 3-2
16 Mart - Başakşehir (Kupa) 3-2

VİSCA'YI KİLİTLEDİ, DÜŞÜŞE GEÇTİ
Bu arada Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, dün 82 dakika sahada kaldı ve Başakşehir'in hücumda çok şey beklediği Edin Visca'yı kilitledi. İlk yarıda iyi oynayan 19 yaşındaki futbolcu, ikinci devre ise düşüş yaşadı.

Başakşehir'in 77'de Giuliano ile bulduğu gol, Rıdvan'ın kanadından geldi. Taraftarlar da, "İlk yarı ne kadar iyiyse, ikinci devre bir o kadar kötü" yorumlarını yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!
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