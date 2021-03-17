Son dakika: Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı!

VİSCA'YI KİLİTLEDİ, DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu arada Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, dün 82 dakika sahada kaldı ve Başakşehir'in hücumda çok şey beklediği Edin Visca'yı kilitledi. İlk yarıda iyi oynayan 19 yaşındaki futbolcu, ikinci devre ise düşüş yaşadı.

Başakşehir'in 77'de Giuliano ile bulduğu gol, Rıdvan'ın kanadından geldi. Taraftarlar da, "İlk yarı ne kadar iyiyse, ikinci devre bir o kadar kötü" yorumlarını yaptı.