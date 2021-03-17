Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...
Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:19 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:23

Son dakika: , 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

İspanyol devi , 2018'de 'yu 'a satmıştı. La Liga devi aradan geçen 3 yılda Portekizli yıldızın yerini dolduramadı. İşte Real Madrid'in 'Yeni Ronaldo'yu bulmak için yaptığı transferler ve harcadığı servet...

'nun 'a transferi 'i büyük kayıplara sürükledi.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

Madrid ekibi, 2018'de Ronaldo'yu 'a sattığında 30'lu yaşlarının ortalarına yaklaşan bir futbolcudan kasalarına giren 117 milyon Euro'yu büyük iş olarak görüyordu.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

REAL MADRID ONUN YERİNE 304 MİLYON EURO HARCADI

Ancak aradan geçen zamanla birlikte Ronaldo'nun yarattığı boşluk 'e büyük harcamalara mal oldu.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

İspanyol kulübü Ronaldo'suz geçen dönemde hücum hattına tam 304 milyon Euro harcadı.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

YENİ TRANSFERLER SADECE 35 GOL ATABİLDİ

Ronaldo'nun yerini doldurması beklenen ilk isim olan için Chelsea'ye 115 milyon Euro verildi.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

Hazard'ın yanı sıra Vinicius Junior (45), Rodrygo (45), Mariano Diaz (22), Luka Jovic (60) ve Brahim Diaz (17) için de bir servet ödendi.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

Son şampiyon yeni yıldızlarından sadece 35 (Vinicius 13, Rodrygo 8, Mariano Diaz 6, Hazard 4, Jovic 2, Brahim Diaz 2) gol katkısı alabildi.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

RONALDO YİNE MAKİNE GİBİ

36 yaşındaki Ronaldo ise formasıyla 122 maçta 95 gol ve 22 asiste imza attı.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

Portekizli yıldız, formasıyla adeta bir gol makinesine dönüşmüş ve 438 maçta 450 gol, 132 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

ZIDANE ONU BEKLİYOR

'nun tarih yazdığı 'e geri dönüp dönmeyeceği ise dünya futbolunun en merak ettiği soru durumunda...

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

teknik direktörü Zinedine Zidane bu soruya "Geri dönebilir. Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Onu çalıştırdığım için şanslıyım. Gelecekte neler olacağını görelim" cevabını vermişti.

Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...

'in forveti Karim Benzema ise "Ayrılalı 3 yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. 'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem" yorumunu yaptı.

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Son dakika: Real Madrid, 'Yeni Ronaldo' için servet harcadı! İnanılmaz rakam...
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