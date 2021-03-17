Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi Real Madrid'i büyük kayıplara sürükledi.
Madrid ekibi, 2018'de Ronaldo'yu Juventus'a sattığında 30'lu yaşlarının ortalarına yaklaşan bir futbolcudan kasalarına giren 117 milyon Euro'yu büyük iş olarak görüyordu.
REAL MADRID ONUN YERİNE 304 MİLYON EURO HARCADI
Ancak aradan geçen zamanla birlikte Ronaldo'nun yarattığı boşluk Real Madrid'e büyük harcamalara mal oldu.
İspanyol kulübü Ronaldo'suz geçen dönemde hücum hattına tam 304 milyon Euro harcadı.
YENİ TRANSFERLER SADECE 35 GOL ATABİLDİ
Ronaldo'nun yerini doldurması beklenen ilk isim olan Eden Hazard için Chelsea'ye 115 milyon Euro verildi.
Hazard'ın yanı sıra Vinicius Junior (45), Rodrygo (45), Mariano Diaz (22), Luka Jovic (60) ve Brahim Diaz (17) için de bir servet ödendi.
Son şampiyon yeni yıldızlarından sadece 35 (Vinicius 13, Rodrygo 8, Mariano Diaz 6, Hazard 4, Jovic 2, Brahim Diaz 2) gol katkısı alabildi.
RONALDO YİNE MAKİNE GİBİ
36 yaşındaki Ronaldo ise Juventus formasıyla 122 maçta 95 gol ve 22 asiste imza attı.
Portekizli yıldız, Real Madrid formasıyla adeta bir gol makinesine dönüşmüş ve 438 maçta 450 gol, 132 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
ZIDANE ONU BEKLİYOR
Cristiano Ronaldo'nun tarih yazdığı Real Madrid'e geri dönüp dönmeyeceği ise dünya futbolunun en merak ettiği soru durumunda...
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane bu soruya "Geri dönebilir. Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Onu çalıştırdığım için şanslıyım. Gelecekte neler olacağını görelim" cevabını vermişti.
Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise "Ayrılalı 3 yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem" yorumunu yaptı.