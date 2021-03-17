Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise "Ayrılalı 3 yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem" yorumunu yaptı.