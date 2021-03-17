Son dakika: Antalyaspor, Alanyaspor'u 2 golle yıktı! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu...

MAÇ TOPU ÖZEL ARAÇLA GETİRİLDİ

Yarı finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi.

Maç topu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.