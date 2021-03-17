Son dakika: Antalyaspor, Alanyaspor'u 2 golle yıktı! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Akdeniz derbisiyle devam etti. Bu akşam saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynandı. Ersun Yanal ve öğrencileri, ligde geçtiğimiz hafta 4-0 kaybettikleri Alanyaspor'a karşı 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
MAÇ SONUCU
Antalyaspor: 2 (17' Podolski, 82' Hakan Özmert)
Alanyaspor: 0
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Bünyamin'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lukas Podoslki'nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0
35. dakikada ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında araya giren Salih Uçan'ın şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.
43. dakikada Podolski taşıdığı topu ceza sahasına sağdan giren Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.
44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin rakibini eksilttikten sonra yaptığı şut yandan auta gitti.
45. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
50'inci dakikada Eren Albayrak'ın vuruşunda savunmadan seken top Nuri Şahin'in önünde kaldı. Vuruşunda kaleci Marafona tehlikeyi önledi.
65'inci dakikada Salih Uçan'ın sol kanattan arka direğe ortasında Tzavellas'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
82'nci dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Hakan Özmert, ceza alanı dışı sol çaprazında sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.
88'inci dakikada Caulker'in şutunda kaleci Boffin, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
90'ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Efkan'ın vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.
Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
GOL | Antalyaspor 1-0 Alanyaspor GOL | Antalyaspor 2-0 Alanyaspor
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Mustafa Pektemek.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü. Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı.
Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.
MAÇ TOPU ÖZEL ARAÇLA GETİRİLDİ
Yarı finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi.
Maç topu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Antalya Stadı'na ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.
Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.
Öte yandan, dün yaşamını yitiren Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal anısına mücadele öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.