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Giriş Tarihi: 17.3.2021 21:57 Son Güncelleme: 17.3.2021 22:22

penaltı kaçırdı! , PSG'ye boyun eğdi...

Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı! Lille, PSG'ye boyun eğdi...

Fransa Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain, Türk temsilcilerimizin de formasını giydiği 'i konuk etti. Karşılaşmaya , ve ilk 11'de başladı. Maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılan Paris Saint-Germain, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fransa Kupası son 16 turunda PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Icardi ile 41'inci dakikada penaltıdan ve 90+3'üncü dakikada Mbappe kaydetti. Konuk Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

YUSUF YAZICI PENALTI KAÇIRDI

Burak Yılmaz mücadelenin 46'ncı dakikasında yerini Jonathan David'e bıraktı. Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada diğer bir milli futbolcu Zeki Çelik ise 74 dakika forma giydi.

Lille'in 78'inci dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ilk 45 dakikasında oyunda kalan Burak Yılmaz, net gol pozisyonlarına girdi ancak golle buluşamadı.

Fransa Kupası'nda 1'den 11'e kadar olan numaralar giyildiği için Yusuf Yazıcı 10, Burak Yılmaz 9 numara giydi.

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Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı! Lille, PSG'ye boyun eğdi...
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