Bankalar Birliği anlaşması yarın revize edilecek

Kulüplerin talebi doğrultusunda 2 yılı anapara ödemesiz 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. İmzalar yarın atılacak
Ekonomik sıkıntılarla yoğun mücadele veren kulüpler, Bankalar Birliği'yle 2 yılı anapara ödemesiz olarak 5 senelik borç yapılandırma anlaşması yapmıştı. Uzun bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılması görüşülürken, BankalarBirliği'yle 4 büyük kulüp, yeni şartlardael sıkıştı. Fenerbahçe'nin daha önce imzalamadığı anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize ederek 2 yılı anapara ödemesiz9 yıllık borç vadelendirmesini kabul etti. Anlaşmanın yarın imzalanacağı öğrenildi.