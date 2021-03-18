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Giriş Tarihi: 18.3.2021

anlaşması yarın revize edilecek

Bankalar Birliği anlaşması yarın revize edilecek

Kulüplerin talebi doğrultusunda 2 yılı anapara ödemesiz 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. İmzalar yarın atılacak

Ekonomik sıkıntılarla yoğun mücadele veren kulüpler, Bankalar Birliği'yle 2 yılı anapara ödemesiz olarak 5 senelik borç yapılandırma anlaşması yapmıştı. Uzun bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılması görüşülürken, Bankalar Birliği'yle 4 büyük kulüp, yeni şartlarda el sıkıştı. Fenerbahçe'nin daha önce imzalamadığı anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize ederek 2 yılı anapara ödemesiz 9 yıllık borç vadelendirmesini kabul etti. Anlaşmanın yarın imzalanacağı öğrenildi.

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Bankalar Birliği anlaşması yarın revize edilecek
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