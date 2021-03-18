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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:11

Erhan Önal'ı unutmadı!

AA
Bayern Münih Erhan Önal'ı unutmadı!

 kulüplerinden , 63 yaşında vefat eden Erhan Önal için taziye mesajı yayımladı. Alman kulübünün internet sayfasından yayımlanan mesajda, Bayern Münih'in, eski futbolcusu Erhan Önal için yas tuttuğu belirtildi.

Alman kulübünün internet sayfasından yayımlanan mesajda, Bayern Münih'in, eski futbolcusu Erhan Önal için yas tuttuğu belirtildi.

Önal'ın 7 yaşında Almanya'ya geldiği ve 1973'te TSV Münih Ost takımından Bayern Münih'e transfer olduğu anımsatılan mesajda, burada ilk Türk göçmen çocuğu olarak Bundesliga'da oynama başarısını gösterdiği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise Erhan Önal'ın takım içinde ve taraftarlar arasında çok sevildiğini aktararak, "Her zaman 'Ben Bavyeralı Türküm' derdi. Hızlı bir orta saha oyuncusu ve hepimizin gerçekten sevdiği çok neşeli, son derece cana yakın bir insandı. Onu özleyeceğiz ve her zaman hafızamızda saklayacağız." ifadesini kullandı.

Kulüp Başkanı Herbert Hainer de Önal'ın yakınlarıyla birlikte yas tuttuklarını belirterek, Önal'ın, Alman futbol tarihinin bir bölümünü yazdığını ve her zaman kulübün bir parçası olacağını vurguladı.

Erhan Önal, 18 kez Bayern Münih formasını giydi.

Bu kulübün yanı sıra Belçika'da Standard Liege formasını da giyen Önal, Türkiye'de ilk olarak 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte kısa süre forma giyen Önal, tekrar Belçika ekibine döndü.

1985'te Galatasaray'a transfer edilen Önal, sarı-kırmızılı takımda 7 sezon oynadı.

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Bayern Münih Erhan Önal'ı unutmadı!
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