Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi 5 soru 5 cevap

Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi?Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı?Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir?Derbinin kilit adamları kimler olur?Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı.O yüzden Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyonluktaki rakip sayısını bire indirmek için bunu fırsat olarak görüyor. Fenerbahçe açısından ise geldiği nokta itibariyle sezonun olmazsa olmaz maçı. Mutlaka kazanıp tekrardan şampiyonluk hedefini revize etmek istiyor. Bu tür karşılaşmaları oynayabilecek oyuncu kalitesi var. Derbi maçlarında reaksiyon gösterebilecek tecrübesi de var.Ancak şunu her zaman gördük ve yaşadık, derbiler özel maçlardır ve o gün içinde birçok farklı etken sahaya yansır.Bireysel oyuncu performansları birçok defa derbilerin kaderini belirliyor.Aslında Beşiktaş'ın bu dönemde hiç arzu etmeyeceği şey, 120 dakikalık bir maç oynamak olurdu ama bu futbolun içinde var. Beşiktaş zorlu karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan geçmeyi başardı.Burada en önemli konu fiziksel ve mental yorgunluktan ziyade Aboubakar'ın oynaması veya oynamaması diye düşünüyorum.Erol Bulut ve Fenerbahçe açısından 'ya tamam ya devam' maçı. Kaybetmesi durumunda veya bir beraberlikte sıkıntılar yaşayacağı kesin. Bu yüzden kazanma adına bir strateji kuracaktır. Fakat temel nokta, hangi strateji ile oynarsa oynasın Beşiktaş karşısında ilk golü yememesi olacaktır.Fenerbahçe deplasmanlarda iyi performans sergileyen bir takım olmasına rağmen önceliği takım savunması olacaktır.Golü yedikten sonra skor noktasında zorlanan bir takım olarak Fenerbahçe'nin oyun içinde dağılmadan kalabilmesi için en hayati nokta burası.Beşiktaşsahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe tamamen dışarıda kalır ve Beşiktaş ile Galatasaray, sezon sonu için yalnız kalırlar.Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise yarış tekrardan 3'lü şampiyonluk adaylarıyla devam eder.İki isim çok ön plana çıkıyor;Tabii ki takım performanslarıher zaman çok önemli. Ama ilk yarıdaki maçta Aboubakar'ınmuazzam performansı maçı Beşiktaş adına kopartmıştı.Ayrıcabu maçlarda bir şey daha var, birçok defa özellikle duran topların derbilerdesıkışan oyunlarda fark yarattığını da geçmiş yıllarda gördük. Pazargecesi bu noktadan da kırılma yaşatacak goller izleyebiliriz.20 maç önce Kadıköy'de sahaya çıkarlarken favori Fenerbahçe'ydi ancak sonuçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.Çünkü rakip ona göre maça hazırlanıyor. Beşiktaş, şu anda ligin en coşkulu, en hızlı pas yapan takımı. Ama zaafları da var. Erol Bulut'un Fenerbahçesinin deplasmanlarda kazanmasının nedeni de bu.Bu nedenle ben pazar gecesi düşük tempolu bir maç bekliyorum. Kontrol ister istemez ev sahibi Beşiktaş'ta olacaktır ve Fenerbahçe ön taraf baskısıyla şans bulmaya çalışacak.Normalde etkilenmemesi lazım.Ancak mental olarak Beşiktaşlıoyuncuları muhakkak etkileyecek, derbide yorgunluk yaratacaktır.Eğer Beşiktaş topu rakibine verirse 60. dakikadan sonra fizikolarak geri düşecektir.Ghezzal ile Aboubakar arasındaki pas iletişimini kesmek ilk tercih olmalı. 2 bekiyle de kenarları çok iyi kullanan, özellikle Josef de Souza ve Atiba ile orta saha baskısını da iyi yapan bir takım Beşiktaş.Fenerbahçe'nin de önemli oyuncuları var. Şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onlara nasıl önlem alacağını planlıyordur. Kadıköy'de merkezi kapatarak ve hızlı hücumlarla kazanmıştı.Pelkas'ın oynadığı bölge de çok tartışılıyor. Yunan oyuncunun yeri forvet arkası, yani ikinci santrfor.Derbiden çıkacak beraberlik tabii ki en çok Galatasaray'ın işine yarar.Bir maçı eksik liderin 8 puan arkasında kalmak duygusal olarak da takımı bitirir. Yani sarı-lacivertliler için bu maçı kaybetmek demek bir anlamda şampiyonluk yarışını da kaybetmek demek olacak. Şayet Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın sadece avantajı azalır.İlk isim kaleciler olacak, ikincisi ise derbide sahne alacak sürpriz adamlar.Dolayısıyla orta sahalara dikkat etmek lazım. Özellikle de hücumda kullanılan duran toplarda stoperlerin skor yapma ihtimali yüksek.Bu sezon evinde en az gol yiyen (8) ve en fazla maçta kalesini gole kapatan (8) takım olan Beşiktaş, 2007/08'den bu yana tek sezonda ulaştığı en yüksek gole kapama sayısını egale etmek için sahaya çıkıyor (2015/16, 2009/10 ve 2008/09).Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım-Aralık 2014 arasında yakaladı (7G).Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, beş karşılaşmalık galibiyet serisini en son Mart-Mayıs 2018 arasında yakaladı.Bu sezon ligde en fazla oyuncusu gol atan iki takım Beşiktaş (20) ve F.Bahçe (19). 2007/08'den bu yana hiçbir takım tek sezonda 21+ oyuncusundan gol bulamadı.2014/15'ten bu yana tek lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı sağlayan F.Bahçe oyuncusu olan Pelkas (4 gol & 5 asist), son 6 dış saha maçının beşinde gol katkısı yaptı (3 gol, 3 asist).49 maç33 galibiyet7 beraberlik9 mağlubiyet33 maç21 galibiyet4 beraberlik8 mağlubiyet