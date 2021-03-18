Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi 5 soru 5 cevap

SORULAR:
1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur? 2- Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi? 3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı? 4- Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir? 5- Derbinin kilit adamları kimler olur?
Ali GÜLTİKEN
BEŞİKTAŞ KAZANIP YARIŞA AYAR ÇEKER
BÜTÜN OKLAR KARTAL'I İŞARET EDİYOR
1- Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı. Özellikle kupada finale adım atması sezonu duble şampiyonluklabitirme adına çok ciddi bir motivasyon yaratıyor. O yüzden Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyonluktaki rakip sayısını bire indirmek için bunu fırsat olarak görüyor. Fenerbahçe açısından ise geldiği nokta itibariyle sezonun olmazsa olmaz maçı. Mutlaka kazanıp tekrardan şampiyonluk hedefini revize etmek istiyor. Bu tür karşılaşmaları oynayabilecek oyuncu kalitesi var. Derbi maçlarında reaksiyon gösterebilecek tecrübesi de var. Fakaten büyük sıkıntısı, hâlâ oyun vekadro konusunda bir istikrarınınoluşmaması. Ancak şunu her zaman gördük ve yaşadık, derbiler özel maçlardır ve o gün içinde birçok farklı etken sahaya yansır. Özellikle günün futbolcularıbu tür maçlarda çok değerli. Bireysel oyuncu performansları birçok defa derbilerin kaderini belirliyor.
MOTİVASYON ÜSTÜN GELİR
2- Aslında Beşiktaş'ın bu dönemde hiç arzu etmeyeceği şey, 120 dakikalık bir maç oynamak olurdu ama bu futbolun içinde var. Beşiktaş zorlu karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan geçmeyi başardı. Kadro olarak da derbiye kadar öndekihedefin motivasyonuyla da yorgunluğun üstesinden gelecektir. Burada en önemli konu fiziksel ve mental yorgunluktan ziyade Aboubakar'ın oynaması veya oynamaması diye düşünüyorum.
FENERBAHÇE İLK GOLÜ YERSE İŞİ ÇOK ZOR
3- Erol Bulut ve Fenerbahçe açısından 'ya tamam ya devam' maçı. Kaybetmesi durumunda veya bir beraberlikte sıkıntılar yaşayacağı kesin. Bu yüzden kazanma adına bir strateji kuracaktır. Fakat temel nokta, hangi strateji ile oynarsa oynasın Beşiktaş karşısında ilk golü yememesi olacaktır. Beşiktaş'ın golüstünlüğüyle devam edecek bir maçın Fenerbahçe adınazorluk derecesi çok daha fazla artacaktır. Fenerbahçe deplasmanlarda iyi performans sergileyen bir takım olmasına rağmen önceliği takım savunması olacaktır. Erol Bulut da oyuna bakışınıve stratejisini bu noktadan çizer. Golü yedikten sonra skor noktasında zorlanan bir takım olarak Fenerbahçe'nin oyun içinde dağılmadan kalabilmesi için en hayati nokta burası.
KAZANIRSA İKİ TAKIM YALNIZ KALIR
4- Beşiktaşsahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe tamamen dışarıda kalır ve Beşiktaş ile Galatasaray, sezon sonu için yalnız kalırlar. Beraberlik durumunda Galatasaray'ınkazanması halinde sarı-kırmızılılar büyük bir avantajelde eder ve şampiyonluk yarışında tamamen olmasa dayine ağırlık olarak Beşiktaş-Galatasaray yarışı olur gibigörünüyor. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise yarış tekrardan 3'lü şampiyonluk adaylarıyla devam eder. Bu nedenle pazargünkü derbiden çıkacak olan sonuç, zirve yarışında önemlidönüm noktalarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
KİLİT NOKTA ABOUBAKAR OLACAK
5- İki isim çok ön plana çıkıyor; Beşiktaş'ta açık ara Aboubakar,Fenerbahçe'de de doğru pozisyonda yani 10numarada oynatılırsa Pelkas. Tabii ki takım performanslarıher zaman çok önemli. Ama ilk yarıdaki maçta Aboubakar'ınmuazzam performansı maçı Beşiktaş adına kopartmıştı. Bu tür oyuncular,derbi maçlarının her zaman kilit oyuncularıdır. Ayrıcabu maçlarda bir şey daha var, birçok defa özellikle duran topların derbilerdesıkışan oyunlarda fark yarattığını da geçmiş yıllarda gördük. Pazargecesi bu noktadan da kırılma yaşatacak goller izleyebiliriz.
Gürcan BİLGİÇ
FENERBAHÇE İÇİN MAÇ 60'TAN SONRA BAŞLAR
DERBİLERDE FAVORİ OLMAK AVANTAJ DEĞİL
1- 20 maç önce Kadıköy'de sahaya çıkarlarken favori Fenerbahçe'ydi ancak sonuçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Yani eğer bir derbiyefavori çıkıyorsan şansın da azalıyor. Çünkü rakip ona göre maça hazırlanıyor. Beşiktaş, şu anda ligin en coşkulu, en hızlı pas yapan takımı. Ama zaafları da var. Erol Bulut'un Fenerbahçesinin deplasmanlarda kazanmasının nedeni de bu. Zaafları keşfediyor, takımını onagöre oynatıyor ama Kadıköy'de otobüsüçekenler karşısında aynı problemi yaşıyor. Bu nedenle ben pazar gecesi düşük tempolu bir maç bekliyorum. Kontrol ister istemez ev sahibi Beşiktaş'ta olacaktır ve Fenerbahçe ön taraf baskısıyla şans bulmaya çalışacak. İlk golübulan tarafın da maçı kazanma ihtimali yükselir.
YORGUN BEŞİKTAŞ OYUNDAN DÜŞECEKTİR
2- Normalde etkilenmemesi lazım. Bilimsel olarak dinlenebileceği72 saati var. Ancak mental olarak Beşiktaşlıoyuncuları muhakkak etkileyecek, derbide yorgunluk yaratacaktır.3 günde bir maç oynamak, üstelik bunun üçününde sert rakipler karşısında olması da futbolcuları zorlar.Eğer Beşiktaş topu rakibine verirse 60. dakikadan sonra fizikolarak geri düşecektir. Maç da işte o zaman başlar.
BULUT RAKİBİNİ GERİYE KOŞTURMALI
3- Ghezzal ile Aboubakar arasındaki pas iletişimini kesmek ilk tercih olmalı. 2 bekiyle de kenarları çok iyi kullanan, özellikle Josef de Souza ve Atiba ile orta saha baskısını da iyi yapan bir takım Beşiktaş. Bu nedenle Fenerbahçe'ninformülünde muhakkak rakibini geriye koşturmakolmalı. Beşiktaş'ın saha ezberini ancak böylebozabilirler. Yorgunluk faktörünü koşu mesafeleriniartırarak kullanabilirler. Fenerbahçe'nin de önemli oyuncuları var. Şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onlara nasıl önlem alacağını planlıyordur. Kadıköy'de merkezi kapatarak ve hızlı hücumlarla kazanmıştı. O nedenle ErolBulut'un tempolu bir oyun istememesi lazım. Pelkas'ın oynadığı bölge de çok tartışılıyor. Yunan oyuncunun yeri forvet arkası, yani ikinci santrfor. Sahaya kenarda çıksa bilegörev yeri ceza alanı etrafı. Bu karşılaşmada Valenciada olacağı için Pelkas, Vodafone Park'taki mücadelede10 numara gibi başlayacaktır.
ÜÇ TAKIMLA YARIŞ KORA KOR SÜRER
4- Derbiden çıkacak beraberlik tabii ki en çok Galatasaray'ın işine yarar. Beşiktaş bu maçı kazandığı andaFenerbahçe şampiyonluk yarışından çıkar. Bir maçı eksik liderin 8 puan arkasında kalmak duygusal olarak da takımı bitirir. Yani sarı-lacivertliler için bu maçı kaybetmek demek bir anlamda şampiyonluk yarışını da kaybetmek demek olacak. Şayet Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın sadece avantajı azalır. Zirvedeki üçlüyine kora kor yollarına devam ederler. Ayrıca derbiyikazanmak Fenerbahçe adına ciddi bir motivasyonkaynağı olacak ve oyuncuların tekrardan öz güvenkazanmasını sağlayacaktır.
SÜRPRİZ ADAMLAR SONUCU BELİRLER
5- İlk isim kaleciler olacak, ikincisi ise derbide sahne alacak sürpriz adamlar. Çünkü her iki takım da atak oyuncularınakarşı önlem alacak. Bu noktada gözdenkaçanlar sonucu belirleyecek. Dolayısıyla orta sahalara dikkat etmek lazım. Özellikle de hücumda kullanılan duran toplarda stoperlerin skor yapma ihtimali yüksek. Yani böylesine bir maçın kaderinde defanstakioyuncuların önemi daha büyük.
8
Bu sezon evinde en az gol yiyen (8) ve en fazla maçta kalesini gole kapatan (8) takım olan Beşiktaş, 2007/08'den bu yana tek sezonda ulaştığı en yüksek gole kapama sayısını egale etmek için sahaya çıkıyor (2015/16, 2009/10 ve 2008/09).
6
Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım-Aralık 2014 arasında yakaladı (7G).
4
Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, beş karşılaşmalık galibiyet serisini en son Mart-Mayıs 2018 arasında yakaladı.
20-19
Bu sezon ligde en fazla oyuncusu gol atan iki takım Beşiktaş (20) ve F.Bahçe (19). 2007/08'den bu yana hiçbir takım tek sezonda 21+ oyuncusundan gol bulamadı.
5
2014/15'ten bu yana tek lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı sağlayan F.Bahçe oyuncusu olan Pelkas (4 gol & 5 asist), son 6 dış saha maçının beşinde gol katkısı yaptı (3 gol, 3 asist).