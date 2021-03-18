Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Merkez Hakem Kurulu, pazar günkü derbinin hakemini açıkladı. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük Halil Umut Meler'de olacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. İki takım taraftarının da memnun olmadığı ve derbi öncesi tartışmaya başladığı Halil Umut Meler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın sahasında 2-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.16.00 F.Karagümrük-H.K. Kayserispor Bahattin Şimşek19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor Volkan Bayarslan13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa Arda Kardeşler16.00 Göztepe-D.G. Sivasspor Yasin Kol16.00 Y. Malatyaspor-Gaziantep Mert Güzenge19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü Zorbay Küçük13.30 F. T. Antalyaspor-BB Erzurum Erkan Özdamar13.30 İ. H. Konyaspor-A. Alanyaspor Koray Gençerler16.00 Y. Denizlispor-M. Başakşehir T.Kaan Numanoğlu19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Halil Umut Meler