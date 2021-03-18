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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Derbinin hakemi

Derbinin hakemi Halil Umut Meler
Merkez Hakem Kurulu, pazar günkü derbinin hakemini açıkladı. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük Halil Umut Meler'de olacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. İki takım taraftarının da memnun olmadığı ve derbi öncesi tartışmaya başladığı Halil Umut Meler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın sahasında 2-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

31. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN
16.00 F.Karagümrük-H.K. Kayserispor Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor Volkan Bayarslan

CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-D.G. Sivasspor Yasin Kol
16.00 Y. Malatyaspor-Gaziantep Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü Zorbay Küçük

PAZAR
13.30 F. T. Antalyaspor-BB Erzurum Erkan Özdamar
13.30 İ. H. Konyaspor-A. Alanyaspor Koray Gençerler
16.00 Y. Denizlispor-M. Başakşehir T.Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Halil Umut Meler

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler
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