Futbolcular yeni tesislerden şikayetçi!

Liverpool'un 58 milyon Euro'ya mal olan yeni antrenman tesisleri, futbolcuların şikayetlerine neden oldu. The Sun'da yer alan habere göre futbolcular, muhteşem tesis yerine eski antrenman tesislerinin yer aldığı Melwood'a dönmek istiyor.

Bunun nedeni olarak ise yeni tesislerin aşırı rüzgarlı olmasını gösteriyorlar. Tesislerden oldukça memnun olmalarına rağmen futbolcuların, antrenman sırasında baş etmek zorunda kaldıkları rüzgar nedeniyle zorlandıkları belirtiliyor.