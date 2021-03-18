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Giriş Tarihi: 18.3.2021 15:03 Son Güncelleme: 18.3.2021 15:09

Futbolcular yeni tesislerden şikayetçi!

Futbolcular yeni tesislerden şikayetçi!

'un 58 milyon Euro'ya mal olan yeni antrenman tesisleri, futbolcuların şikayetlerine neden oldu. Futbolcular, muhteşem tesis yerine eski antrenman tesislerinin yer aldığı ’a dönmek istiyor.

Liverpool'un 58 milyon Euro'ya mal olan yeni antrenman tesisleri, futbolcuların şikayetlerine neden oldu. The Sun'da yer alan habere göre futbolcular, muhteşem tesis yerine eski antrenman tesislerinin yer aldığı Melwood'a dönmek istiyor.

Bunun nedeni olarak ise yeni tesislerin aşırı rüzgarlı olmasını gösteriyorlar. Tesislerden oldukça memnun olmalarına rağmen futbolcuların, antrenman sırasında baş etmek zorunda kaldıkları rüzgar nedeniyle zorlandıkları belirtiliyor.

Teknik direktör Klopp, 2017'de yeni tesis ile ilgili düşünceleri sorulduğunda "Bu değişim kulübün geleceği için iyi olacak. Melwood'u gerçekten çok seviyorum ancak futbol değişiyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Olduğumuz yerde sayamayız" demişti.

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Futbolcular yeni tesislerden şikayetçi!
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