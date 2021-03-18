Galatasaray'da imza sırası Arda Turan'da! Sözleşmesindeki o detay dikkat çekti

Bülent TİMURLENK: "Mantıklı ve doğru karar"

Bülent Timurlenk, Arda Turan'ın Galatasaray'da devam etmesinin doğru bir karar olduğunu ifadet etti ve şunları dile getirdi: "Arda Turan olgunluk çağında döndüğü yuvasında sadece sahada yaptıkları ile değil soyunma odası ve Florya'daki çimento görevi ile de takımdaki bağları sıklaştırdı. Messi'nin eski takım arkadaşı olması onun genç isimler tarafından sevildiği kadar saygı duyulmasını da sağlıyor. Arda da baba olduktan sonra bambaşka bir portre çiziyor. Futbolda kaptan sonradan olunur ama hayatta lider doğulur... Arda alfa karakter bir adam. Bu yüzden kontrat uzatılması mantıklı ve doğru bir karardır."





DİVAN KURULU PAZAR GÜNÜ

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, pazar günü çevrim içi düzenlenecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak Divan Kurulu toplantısı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.